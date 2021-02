Herne bekommt nächste Woche erste Impfdosen von AstraZeneca

Das Herner Impfzentrum ist seit 22. Dezember einsatzbereit. Am kommenden Montag, 8. Februar, geht es in Betrieb.

Herne. Am kommenden Montag geht das Herner Impfzentrum in Betrieb. Auch Impfdosen von AstraZeneca werden nächste Woche Herne erreichen.

Das Herner Impfzentrum wird am kommenden Montag, 8. Februar, seinen Betrieb aufnehmen. Der erste Piks wird gegen 14 Uhr gesetzt. Und auf Grund einer aktuellen Entwicklung werden schon recht früh nicht nur Menschen geimpft, die älter als 80 Jahre sind.

Der Grund: Die Stadt Herne hat mitgeteilt, dass sie am Donnerstag erfahren habe, dass in der kommenden Woche erste Impfdosen des Vakzins von AstraZeneca in Herne eintreffen sollen. Nach eigenen Berechnungen der Stadt Herne könnten dies rund 1200 Dosen pro Woche sein. Dieser Impfstoff ist für Personen bis zum 65. Lebensjahr zugelassen.

Land stellt Masken für Hartz-IV-Empfänger zur Verfügung

Daher sollen mit ihm entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut Mitarbeitende von ambulanten Pflegediensten und aus dem Rettungsdienst versorgt werden. Diese Impfungen würden ebenfalls im Impfzentrum durchgeführt, so die Stadt. Dessen Betreiber - die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe - steige hierfür in die Vorbereitungen ein.

Außerdem stelle das Land NRW der Stadt Herne rund 67.000 KN95-Masken zur Verfügung, die an Personen gehen werden, die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) II und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Stadt Herne und das Jobcenter werden diese per Post den Berechtigten zustellen. Ergänzend sollen bald auch durch den Bund Masken für SGB II-Empfänger bereitgestellt werden. Hierfür erhalten diese durch die zuständigen Stellen Gutscheine zur Abholung in der Apotheke.