Herne. In Herne hat die SPD Wanne zum Wintergrillen eingeladen. Während draußen die Würste gedreht wurden, stieg in der Künstlerzeche die Party.

Herne: Beim Wintergrillen der SPD ging es nicht um Politik

Die Genossen der SPD-Ortsvereine Bickern, Baukau West, Wanne und Unser Fritz haben am Samstag Politik Politik sein lassen und für diesen Tag zum traditionellen Wintergrillen in die Künstlerzeche Unser Fritz eingeladen.

Passend zur Geschichte der SPD bietet sich auch in diesem Jahr ein charmant industrielles Ambiente, das trotz winterlicher Temperaturen von den rund 200 Besuchern in Feierlaune eingeheizt wird. Reihenweise Bierbänke und halb volle Gläser laden zum Schunkeln zu Vicky Leandros ein, die das Leben liebt und vom Zeremonienmeister Frank Lindner im SPD-roten Anzug durch die Boxen gejagt wird. Bis in die hintersten Reihen umgreifen die Gäste ihren Sitznachbarn, der nicht selten ein oder zwei Generationen länger dabei ist.

SPD: Wohliges Beisammensein wird sehr geschätzt

Die Musik spielt drinnen, Bratwürste gab’s draußen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Überall wird gelacht und getrunken; ein buntes Lichtspiel an der Hallendecke der Künstlerzeche umtanzt die sonst eher trägen Stahlträger. Vor der Bühne blinken grelle LEDs auf dem Hut eines Gastes, der mit den Kumpels im Arm seinen Sitzplatz sucht. Als ein wohliges Beisammensein, das von den Leuten sehr geschätzt werde, beschreibt Winfried Marx das Wintergrillen, das auch in diesem Jahr wieder sehr gut angenommen worden sei. Ziel der vier Wanner Ortsgruppen sei es, eine außergewöhnliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der es darum gehe, die Menschen zusammenzubringen, so der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Wanne.

Und das Konzept habe sich in den vergangenen Jahren bewährt, auch, da komplett auf einen politischen Rahmen verzichtet werde: „Jeder weiß, dass das Wintergrillen von der SPD organisiert wird und so werden wir schon mal auf Politik angesprochen, das jedoch hält sich in Grenzen und wir legen auch Wert darauf, das dies nicht als Wahlkampfveranstaltung verstanden wird“, so Marx weiter.

Das eigentliche Grillen spielt dann tatsächlich eine eher kleine Rolle unter kleinem Pavillon vor der Halle, wo die Bratwürste herumgedreht werden. Die Musik spielt eben drinnen – und das noch bis zu später Stunde.