Herne: Bei neuem Grünzug steht Thema Wasser im Mittelpunkt

Auf dem ehemaligen Kirmesplatz zwischen Forellstraße und Lackmanns Hof entsteht in den kommenden Jahren die „Neue Mitte Baukau“. Nun ist der Weg frei für einen weiteren Mosaikstein: Auf die Brache kommt auch ein Grünzug.

„Das ist ein Vorzeigeprojekt“: Das sagt Heinz-Jürgen Kuhl, Chef von Stadtgrün, zu der geplanten „Grünwegeverbindung Schloß Strünkede“, die jetzt angepackt werden soll. Die Bezirksvertretung Herne-Mitte hat in der vergangenen Woche grünes Licht gegeben, im Sommer sollen die Arbeiten beginnen. Hintergrund ist das Konzept „Emscherland 2020“: Mit Hilfe mehrerer Einzelprojekte soll es am Rhein-Herne-Kanal städteübergreifend grüner werden, Grünflächen sollen vernetzt werden. In diesem Fall soll das Grün am Schloß Strünkede mit dem Grün am Kanal verbunden werden – so dass Fußgänger und Radfahrer künftig von Herne-Mitte aus durchs Grün ans Wasser fahren oder gehen können.

Verbundene Einzelwege und durchgängiges Grabensystem

So soll sie aussehen, die „Neue Mitte Baukau“. Im östlichen Teil ist die Grünwegeverbindung geplant (in Grün). Foto: Denise Ohms / funkegrafik nrw

Im Mittelpunkt steht eine über 200 Meter lange und 20 Meter breite Trasse auf dem Areal der künftigen „Neuen Mitte Baukau“ von Süden nach Norden, die nach Auskunft der Stadt dem Verlauf des verrohrten Ostbachs entspricht. Die Verwaltung habe sich mit einem Planungsbüro darauf verständigt, dass das Thema Wasser in Anlehnung an den ehemaligen Ostbach-Verlauf gestalterisch aufgegriffen wird. So wird es auf dem ehemaligen Kirmesplatz keinen einzelnen Weg von Norden nach Süden geben, sondern Einzelwege, zwei bis drei Meter breit, die miteinander verbunden sind. Dem soll daneben eine durchgängige Fließrinne für die Ableitung von Regenwasser gegenübergestellt werden.

Das Grabensystem, sagt Stadtgrünchef Kuhl, sei wichtig für den Grundwasserspiegel. Regenwasser, auch von den künftigen Gebäuden der „Neuen Mitte Baukau“, soll so wenig wie nötig in die Kanalisation abgeführt werden, sondern an dieser Stelle in den Rinnen versickern. Das habe „einen wesentlichen Mehrwert für die Umwelt“ und soll im Umfeld auch für Abkühlung sorgen. Neben Wegen und Gräben sollen auch Pflanzen kommen, angedacht seien Wiesen, Sträucher und Bäume, in und entlang der Fließrinne auch Gräser und Stauden.

Auch Forellstraße soll aufgehübscht werden

Lokales So soll die „Neue Mitte Baukau“ aussehen Die „Neue Mitte Baukau“ soll ein neues Stadtteilzentrum auf der Brache zwischen Forellstraße und Am Lackmanns Hof erhalten. Für 50 Millionen Euro entsteht nach Plänen des Investors ab Mitte 2020 auf einem Teilstück im Westen ein Mix aus Wohnungen, Geschäften, Supermarkt, Büros und Ärztehaus. Im Süden sind ein Grundschulneubau, eine Kitaerweiterung, ein Bolzplatz sowie zwei Studentenwohnheime („Studentpark“) und eine Gastronomie geplant. In einem weiteren Schritt sollen sich weitere Büros und Bewerbe auf der Fläche ansiedeln, nicht zuletzt ist zu einem späteren Zeitpunkt ein Campus mit wissenschaftlichen Einrichtungen geplant.

Darüber hinaus soll mit Hilfe der „Grünwegeverbindung Schloß Strünkede“ die angrenzende Forellstraße aufgehübscht werden. Geplant sei auch dort anderem die Pflanzung von Alleebäumen. „Ziel ist es, dass sich die Forellstraße zu einem grünen Straßenzug entwickelt“, heißt es bei der Stadt. Auch der Kreisverkehr Forellstraße/Westring soll grüner werden. Nicht zuletzt, so Kuhl, soll ein Bereich neben dem Stadion am Schloß begrünt werden, ebenso ein Streifen an der Straße Am Lackmanns Hof (siehe Grafik), so dass Menschen, die vom Schlossareal kommen, komplett durchs Grün kommen. Nur den Westring müssen sie dazu queren.

Nördlich der Forellstraße plant dann die Emschergenossenschaft einen Grünzug an den Kanal. Eigentlich sollte die Grünwegeverbindung sogar ein Teilstück einer interkommunalen Anbindung an die Halde Hoheward sowie zum Schlosspark in Herten sein – so wie beim Projekt „Emscherland 2020“ seinerzeit vereinbart. Allein: Eine Brücke über den Kanal, so der Stadtgrünchef, sei vom Land dann aber nicht genehmigt worden. Zuletzt hieß es, dass die Stadt auf anderen Wegen versuche, die Brücke für Fußgänger und Radfahrer zu realisieren.

Die Kosten für die Grünwegeverbindung in Höhe von über 270.000 Euro werden zu 90 Prozent gefördert. Im September kommenden Jahres soll sie fertig sein.