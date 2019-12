Herne: Bei Markus Krebs lief die Gagmaschine auf Hochtouren

Humor ist im Falle von Markus Krebs eine ernste Angelegenheit, für die es zumindest eine oberflächliche Einarbeitung in die Literatur diverser Witze-Bücher oder in die Sammlungen auf Internetseiten bedarf. Am Donnerstag präsentierte der Witze-Erzähler aus dem beschaulichen Duisburg-Neudorf seine Recherchen im Kulturzentrum Herne – und sorgte mit hoher Pointendichte für ausgiebige Lacher.

Der Name seines aktuellen Programms „Pass auf… kennste den?!“ konnte kaum treffender gewählt sein. Es beschreibt von den anfangs mit Bier runtergespülten Sprüchen derber Natur bis in den späten Abend hinein das, was die Gagmaschine zu bieten hat. Ob nun als Eingeständnis an die eigene Belanglosigkeit oder getreu dem Motto: „Was gut ist, bleibt es auch, solange man die Finger davon lässt“, bedient sich Markus Krebs vor ausverkauften Saal rigoros dieser Weisheit und hält zumindest von allzu tief gestapelten Sprüchen Abstand, auch wenn das Verfallsdatum hier und da bereits deutlich überschritten ist.

Der nächste Witz steht schon in den Startlöchern

Doch nach einem langen Tag stört das die wenigsten Besucher, und kein allzu langer roter Faden in seinen Anekdoten fordert Aufmerksamkeit, da der nächste Witz ohnehin schon in den Startlöchern steht. Auch die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern bieten reichlich Stoff für den Macho vom Tresen.

Es wäre vermessen, den Erfolg von Markus Krebs in Frage zu stellen, schafft er es doch auf recht intelligente Weise, Größen wie Heinz Erhardt oder Helge Schneider in ihrem Stil zu zitieren und in ihrem Bühnencharakter zu erfassen. Sprich: Wortwitz und Blödelei gehen Hand in Hand und bieten kurzweilige Unterhaltung, jedoch leider ohne die Tiefe der Vorbilder zu erreichen. So ist jedes Szenario, etwa der Urlaub mit den Kumpels, lediglich Beiwerk als tatsächlich eine für den Humor relevante Erzählung, und es kann dadurch beliebig ausgetauscht werden.

Das ist sehr schade, denn an Bühnenpräsenz und Charisma fehlt es der Rockröhre nicht, die auf etwaige Eitelkeiten verzichtet und auch dann locker bleibt, wenn die eigene Stimme mal abnippelt. Ja, Markus Krebs ist schon witzig, es wäre aber auch komisch, wenn seine bewährten Sprüche nicht funktionierten.