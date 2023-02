Herne: Beamte werden bei Kontrolle im Bahnhof fündig

Herne. Weil ein Herner im Bahnhof mit einem E-Scooter fuhr, wurde er von Polizeibeamten angehalten. Als sie ihn dann kontrollierten, wurden sie fündig.

Bundespolizisten haben am Mittwoch, 22. Februar, am Vormittag im Herner Bahnhof einen Mann angehalten, weil er dort mit einem E-Scooter fuhr. Wie die Polizei berichtet, stoppten die Beamten den 22-Jährigen, weil das Fahren mit E-Scootern im Bahnhof nicht erlaubt ist. Als sie ihn dann fragten, ob er gefährliche Gegenständen bei sich habe, gab der Herner zu, dass er in seiner Tasche ein Messer habe.

Die Bundespolizisten durchsuchten ihn und wurden fündig: Sie stellten ein Klappmesser sicher, das er dort nicht bei sich haben durfte. Die Bundespolizei leitete gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz und die Eisenbahnbetriebsordnung ein.

