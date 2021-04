Herne: Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen der Linie S 2

Herne. Wegen Bauarbeiten kommt es auf der Strecke der Linie S 2 zu Verspätungen und Ausfällen. Eine Übersicht über die Maßnahmen in Herne.

Im Zeitraum von Freitag, 9. April, bis Freitag, 11. Juni, kommt es auf der Strecke der Linie S 2 von Abellio zu diversen Baumaßnahmen durch die DB Netz AG, die zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen der Linie führen. Wo nötig werde ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingesetzt, teilt Abellio mit. Im Folgenden eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen in Herne:

Freitag, 9. April (13 Uhr), bis Freitag, 11. Juni (21 Uhr): Aufgrund von Brückenarbeiten kommt es zur Sperrung der Strecke zwischen Herne und Wanne-Eickel. Hierdurch kann es zu Verspätungen einzelner Fahrten der Linie S 2 kommen.

Freitag, 9. April (21 Uhr), bis Samstag, 8. Mai (23.59 Uhr): Aufgrund von Bahnsteigarbeiten kommt es zu einer Sperrung sowie zu Abweichungen im Bahnhof Herne. Die Linie S 2 fällt vom 9. April bis 10. April zwischen Castrop-Rauxel Hbf und Recklinghausen Hbf aus. Vom 10. April bis zum 8. Mai entfällt der Halt in Herne bei Fahrten von/nach Recklinghausen Hbf. Für die Ausfälle wird ein SEV eingerichtet. Die Busse des SEV verkehren von folgenden Haltepunkten: Castrop-Rauxel Hbf: Castrop-Rauxel Hbf (am Berliner Platz) (wie Bus 480), Herne Bf: Reisebushaltestelle, Recklinghausen Süd: Recklinghausen Süd Bf (in der Hochlarmarkstraße), Recklinghausen Hbf: Reisebushaltestelle (Große-Perdekamp-Straße).

Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehr aktuell“ abrufbar.