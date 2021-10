Herne: Bauarbeiten auf Berliner Straße – Vollsperrung kommt

Straßenbauarbeiten starten nun in Herne: Ein Abschnitt der Berliner Straße wird erneuert.

Herne. In Herne starten nun Bauarbeiten auf der Berliner Straße in Wanne-Eickel. In Abschnitt muss zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

Es geht weiter mit Straßenbauarbeiten in Herne: Am Montag, 18. Oktober, startet die Fahrbahninstandsetzung der Berliner Straße im Bereich von der Gelsenkircher Straße bis zur Wakefield Straße.

Wie die Stadt mitteilt, sollen die Arbeiten bis Sonntag, 24. Oktober, andauern. Die Asphaltarbeiten seien dabei in zwei Bauphasen unterteilt. Erste Bauphase: Sperrung des linken Fahrstreifens von Montag bis Donnerstag, 18. bis 21. Oktober, zweite Bauphase: Vollsperrung von der Gelsenkircher Straße bis zur Wakefield Straße – inklusive des Kreuzungsbereichs – von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Oktober.

Herne: Weiter Zufahrt zum Aldimarkt und Getränkehändler möglich

In der ersten Bauphase sei das Linksabbiegen in die Wakefield Straße dann nicht möglich. In der zweiten Bauphase werde die Berliner Straße von der Gelsenkircher Straße bis zur Wakefield Straße inklusive des Kreuzungsbereichs voll gesperrt, der Verkehr werde dann umgeleitet. Der Aldi-Markt und der Getränkehändler könnten vom 22. bis 23. Oktober 2021 über die Steinbergstraße erreicht werden. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge könnten überall ständig durchfahren.

