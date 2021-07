Herne: Bahnstrecke wird abends gesperrt – S 2 fällt aus

Herne. Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Herne und Recklinghausen an mehreren Tagen abends gesperrt. Bei der S 2 kommt es zu Ausfällen.

Wegen Bauarbeiten kommt es zu Einschränkungen auf der Linie S 2 in Herne: An mehreren Abenden beziehungsweise in mehreren Nächten ist die Strecke zwischen Herne und Recklinghausen wegen Brückenbauarbeiten gesperrt, teilt Abellio mit.

Betroffen sind die Nächte von Sonntag, 4. Juli, auf Montag, 5. Juli, bis Donnerstag, 8. Juli, heißt es in einer Mitteilung. Weitere Sperrungen gibt es dann von Sonntag, 11. Juli, auf Montag, 12. Juli, bis Donnerstag, 15. Juli, auf Freitag, 16. Juli, sowie von Sonntag, 18. Juli, auf Montag, 19. Juli, bis Donnerstag, 22. Juli, auf Freitag, 23. Juli. Die Sperrungen wegen Brückenarbeiten durch die DB Netz AG gebe es jeweils in der Zeit zwischen 20 und 5 Uhr zwischen Herne und Recklinghausen Süd.

Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Daher entfielen in diesem Zeitraum die Fahrten der Linie S 2 von Abellio zwischen Herne und Recklinghausen Hbf. Für die ausfallenden Fahrten werde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten laut Mitteilung in Herne an der Reisebushaltestelle.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel