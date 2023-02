Herne: Bahn sperrt Strecke – Regionalbahn kann nicht fahren

Herne. Wegen Bauarbeiten wird rund um Herne eine Bahnstrecke gesperrt. Eine Regionalbahn kann deshalb nicht fahren. Dafür werden Busse eingesetzt.

Die Deutsche Bahn erneuert Gleise auf der Strecke zwischen Wanne-Eickel und Dorsten. Das hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Die Linie RB 43 kann nicht fahren, dafür werden Busse eingesetzt.

Wie die Bahn mitteilt, werden von Donnerstag, 16. Februar (11.15 Uhr) bis Samstag, 25. Februar (12 Uhr) rund 850 Meter Gleis zwischen Wanne-Eickel und Dorsten ersetzt. Dabei würden über 1300 Tonnen Schotter sowie knapp 1400 Schwellen ausgetauscht. Für eine moderne und leistungsfähige Schieneninfrastruktur will die Bahn dabei knapp 750.000 Euro ausgeben, heißt es in einer Mitteilung. Zusätzlich erneuerten die Baufachleute das Gleisbett am Bahnübergang Uechtingstraße in Gelsenkirchen.

Für die Zeit der Bauarbeiten müsse deshalb der Streckenabschnitt durchgehend gesperrt werden. Die Züge der Linie RB 43 werden durch Busse ersetzt, die an allen Stationen hielten. Die Fahrplanänderungen seien in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und würden über auch Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie laut Bahn unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw,zuginfo.nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar. Baulärm sei leider nicht zu vermeiden. Die Bahn bittet Reisende sowie und Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis.

