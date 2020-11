Herne: Autoservice Micha gehört zu den Top 10 in Deutschland

Herne. Der Autoservice Micha aus Herne gehört zu den zehn besten Werkstätten in Deutschland. In NRW belegt er sogar den ersten Platz.

„Wir haben nicht damit gerechnet, etwas zu hören“, verrät Jacqueline Micha. „Es war eigentlich eine spontane Idee“, ergänzt Markus Micha. Erstmals hat sich das Ehepaar mit seinem Familienbetrieb, dem Autoservice Micha, für den „Deutschen Werkstattpreis“ beworben und war auf Anhieb erfolgreich. Am 9. Oktober wurden sie in Würzburg von der Automechanika Frankfurt und dem Fachmedium „kfz-betrieb“ als eine der besten zehn in Deutschland ausgezeichnet.

„Ich habe mir die Verleihung in den letzten Jahren immer angeschaut, weil ich zur Fachtagung Freie Werkstätten und Servicebetriebe vor Ort war und fand das sehr interessant“, erklärt Kraftfahrzeugtechniker-Meister Markus Micha. Deshalb beschlossen er und seine Frau es einfach zu probieren und schrieben die Bewerbung.

Jury prüft, welche Dienstleistungen angeboten werden

Kriterium für ein gutes Abschneiden ist unter anderem, wie sich der Betrieb im Netz präsentiert und ob er in den sozialen Netzwerken vertreten und aktiv ist. „Dann kam der Anruf, dass jemand zu uns kommt und sich den Betrieb anschaut.“ Die Jury schaute sich die Werkstatt an der Harkortstraße an und prüfte, welche Dienstleistungen angeboten werden. „Beim Besuch sagten sie uns schon, dass wir unter den besten zehn sind.“

2012 machte sich Markus Micha im alten Taxibetrieb seiner Eltern selbstständig. „Wir sind breit aufgestellt“, betont er. „Von der E-Mobilität über Autogas bis zum Reifenservice ist alles dabei.“ Für die Diagnosetechnik hat der Betrieb neueste Geräte, sodass das Team auch Neuwagen problemlos versorgen kann.

Auf der Seite das Magazins „kfz-betrieb“, wo alle ausgewählten Werkstätten in einem kleinen Porträt vorgestellt wurden, liest sich das wie folgt: „Der 47-jährige Kfz-Meister und sein zwölfköpfiges Team arbeiten auf dem neuesten Stand der Technik. Mit Diagnosegeräten ist er so umfangreich ausgestattet, dass er alle Neuwagen bearbeiten kann. Eine 3-D-Achsvermessung gibt es zusätzlich zu den sechs Hebebühnen. Auch im Zeitalter der Elektromobilität ist Auto-Service Micha längst angekommen. Als Partner von Global Automotive Service (GAS) ist der Betrieb seit November 2017 zertifizierter Reparaturstützpunkt für die Streetscooter der Deutschen Post.“

Autoservice ist die beste Werkstatt in NRW

Als klar wurde, dass sie ausgezeichnet werden, war das Team um Markus und Jacqueline Micha begeistert. „Aufgrund von Corona durften wir nur zu fünft nach Würzburg zur Verleihung der Urkunde fahren“, sagt Jacqueline Micha. „Dass wir direkt unter den Top Ten in Deutschland landen, damit haben wir nicht gerechnet. In NRW sind wir sogar die besten.“

Die Auswahl sei für die Jurymitglieder keine leichte Aufgabe gewesen. Denn alle prämierten Unternehmen besäßen eine sehr hohe Service- und Arbeitsqualität, teilt die Jury mit. „Die ausgezeichneten unabhängigen Kfz-Betriebe belegen, dass die Inhaber mit ihren Mitarbeitern sehr verantwortungsvoll umgehen, in die Zukunft investieren und vor der Technik im digitalen Zeitalter nicht kapitulieren“, betonte Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt, in seiner Begrüßungsrede bei der Preisverleihung.

