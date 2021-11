Herne: Autofahrerin wendet – Radfahrer stürzt über Lenker

Bei einem Unfall in Herne wurde ein Radfahrer verletzt.

Herne. In Herne ist ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Eine Autofahrerin wendete ihren Wagen – und prallte gegen den 19-Jährigen.

Bei einem Unfall auf dem Grenzweg in Herne-Mitte ist ein Radfahrer (19) verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilt, wendete eine Autofahrerin (35) am Freitagmorgen, 12. November, gegen 7.45 Uhr ihren Wagen auf dem Grenzweg in Höhe der Hausnummer 38. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 19-jährigen Radfahrer aus Herne, der sich auf der Fahrbahn von hinten genähert hatte. Der Radfahrer stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn.

Dabei zog er sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Radfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

