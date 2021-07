Herne: Autofahrerin verletzt Rollstuhlfahrer – und fährt weg

Herne. Bei einem Unfall in Herne hat eine Frau mit ihrem Auto einen Rollstuhlfahrer angefahren und verletzt. Kurz darauf verschwand sie.

Bei einem Verkehrsunfall ist in Herne ein Rollstuhlfahrer (84) verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr nach bisherigem Stand eine Autofahrerin am Montag auf der Mont-Cenis-Straße im Stadtteil Sodingen in Richtung Holthausen und bog auf einer Kreuzung nach links in die Sodinger Straße ab. Dabei stieß ihr Wagen mit einem 84-jährigen Rollstuhlfahrer, der die Fußgängerfurt überquerte, zusammen.

Durch den Zusammenprall stürzte der Senior mit seinem Rollstuhl und wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin stieg zunächst aus, um Kontakt zu dem Verletzten aufzunehmen - fuhr dann aber weg, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei das flüchtige Fahrzeug samt Halterin feststellen. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an, heißt es abschließend.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel