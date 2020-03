Herne: Autofahrerin geschlagen – Polizei sucht rabiate Frau

Herne. In Herne hat eine Frau eine Autofahrerin angegriffen und geschlagen. Erst ein Zeuge konnte sie stoppen. Der Täterin aber gelang die Flucht.

Nach dem Angriff einer Unbekannten auf eine Autofahrerin (46) in Herne sucht die Polizei einen Mann, der durch sein couragiertes Eingreifen womöglich Schlimmeres verhindert hat. Über ihn will die Polizei auf die Spur der Täterin kommen.

Der Fall ereignete sich am Freitag, 28. Februar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen 17 Uhr war eine Autofahrerin demnach auf der Schloß-Strünkede-Straße in Richtung Nordfriedhof unterwegs. An einer engen Stelle in Höhe der Hausnummer 33 touchierte sie den Spiegel eines geparkten Autos. Als sie ausstieg, um den Halter ausfindig zu machen, näherte sich nach Zeugenangaben eine unbeteiligte Fahrerin eines silberfarbenen Ford-Focus und bezichtigte die 46-Jährige der Fahrerflucht.

Täterin flüchtete mit quietschenden Reifen

Im weiteren Verlauf regte sich die Ford-Fahrerin weiter auf, bis sie die Hernerin gegen das Auto drückte und damit begann, auf sie einzuschlagen. Als die 46-Jährige versuchte, sich in ihr Auto zu flüchten, zog die Angreiferin sie wieder heraus, klemmte sie in der Tür ein und schlug weiter zu.

Nach einiger Zeit stoppte ein Auto mit einem jungen Paar. Der Mann stieg aus und forderte die Angreiferin auf, die Hernerin in Ruhe zu lassen. Daraufhin flüchtete die Ford-Fahrerin mit quietschenden Reifen.

Die 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen und ging später zum Arzt. Die Polizei sucht nun den couragierten Mann. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0234/909-5206 bei der Polizei.