Herne: Autofahrerin (72) an Ampel von Radfahrer beraubt

Der Täter schlug an einer Ampel in Herne-Mitte zu: Nach einem dreisten Raub bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Herne. Dreister Raub in Herne-Mitte: Eine Frau wurde in ihrem Auto beraubt, während sie an einer roten Ampel wartete. Wo und wie sich die Tat ereignete.

Eine Hernerin (72) ist am Samstag in ihrem Auto von einem Radfahrer beraubt worden, während sie an einer roten Ampel wartete.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 11.15 Uhr an der Ampel Westring/Behrensstraße in Herne-Mitte. Als die Hernerin dort bei Rotlicht wartete, riss ein Unbekannter die Beifahrertür auf und griff nach dem auf dem Sitz abgelegten weißen Designer-Rucksack der Marke Louis Vuitton. Er konnte ihr die Tasche entreißen - dabei riss der Tragegurt ab – und flüchtete auf dem Fahrrad in Richtung Holsterhauser Straße. Die 72-Jährige beklagt den Verlust von Bargeld, Debitkarten, Schlüsseln mit einem goldenen Herz-Anhänger, persönlichen Dokumenten und eines Mobiltelefons der Marke Huawei.

Den Räuber beschrieb die 72-Jährige wie folgt: unter 1,70 Meter groß, sehr schlank, um die 20 Jahre alt und mit kurzen, blonden Haaren. Der Täter hat blaue Augen und könnte womöglich auch einen Zopf gehabt haben. Er war mit einer dunklen Jeanshose und einem dunkelblauen Strickpullover bekleidet; sein Fahrrad war älteren Jahrgangs.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

