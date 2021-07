Herne: Ausstellung zeigt den Wandel der Revierparks

Wie sich die fünf Revierparks seit ihrer Entstehung in den 1970er Jahren gewandelt haben, zeigt eine Ausstellung in Herne.

Herne. Die Revierparks sind beliebt, so auch der Revierpark Gysenberg in Herne. Nun werden die Parks renoviert. Wie, das zeigt eine Ausstellung.

Seit über 50 Jahren ist der Revierpark Gysenberg nicht nur für viele Hernerinnen und Herner ein beliebtes Ausflugsziel. Auch die anderen Revierparks locken die Menschen. Das zeigt nun eine Ausstellung.

Mit einem Investitionsvolumen von mehr als fünf Millionen Euro revitalisiert der Regionalverband Ruhr (RVR) den Revierpark Gysenberg. Unter dem Motto „Natur und Tivoli“ rücken neben Sport, Spiel und Freizeit das Naturerlebnis in den Blickpunkt. Eine Aufwertung erfahren auch die vier anderen Revierparks im Ruhrgebiet. Wie sich die fünf Parks seit ihrer Entstehung in den 1970er Jahren gewandelt haben, zeigt eine kleine Wanderausstellung des RVR, die aktuell im Herner Rathaus Station macht.

Spannende Naturlehrpfade, grüne Klassenzimmer und viele weitere Attraktionen

„Mit der Ausstellung wollen wir aber auch schon einen Blick in die Zukunft werfen“, sagt Birgit Diermann in einer Mitteilung der Stadt. Beim RVR sei sie Projektleiterin für den Bereich Umweltbildung. Und genau diese Umweltbildung werde im Rahmen des Förderprogramms Grüne Infrastruktur in den Revierparks für noch mehr Naturerlebnisse sorgen, so die Stadt weiter.

Spannende Naturlehrpfade, grüne Klassenzimmer und viele weitere Attraktionen machten die Natur in den Parks zukünftig mit allen Sinne erlebbar. Fünf Umweltbildende begleiteten das Vorhaben. Für den Revierpark Gysenberg sei hier Johanna Mines von der Biologischen Station Östliches Ruhrgebiet im Einsatz.

Die Ausstellung im Herner Rathaus (Friedrich-Ebert-Platz) ist noch bis Mittwoch, 11. August, zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

