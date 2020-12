Herne: Ausbildungsverbund für Pflegeberufe gegründet

Herne. Drei evangelische Träger kooperieren ab sofort als Ausbildungsverbund Ruhrgebiet. Der Pflegeberuf soll an Attraktivität gewinnen.

Die Evangelische Stiftung Augusta, die Diakonie Ruhr und die Evangelische Krankenhausgemeinschaft Herne, Castrop-Rauxel schließen sich für bessere Bildungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen zusammen. Die drei Partner kooperieren ab sofort als Ausbildungsverbund Ruhrgebiet.

Zahlreiche Fachabteilungen, gute Ausbilder, mehrere Pflegeschulen-Standorte: Die drei evangelischen Träger könnten ihren Auszubildenden schon jetzt viel bieten, teilt die Evangelische Krankenhausgemeinschaft mit. Als gemeinsamer Evangelischer Ausbildungsverbund Ruhrgebiet soll der Pflegeberuf nun weiter an Attraktivität gewinnen. „Wir sehen es als unsere Pflicht, die Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen auszuweiten und so attraktiv wie möglich zu gestalten. Gemeinsam möchten wir in Zukunft noch mehr junge Menschen für Pflege- und Gesundheitsberufe begeistern“, erklärt Thomas Drathen, Vorstand der Evangelischen Stiftung Augusta, bei der Vertragsunterzeichnung.

Der Verbund biete über 1000 Plätze für Pflegeausbildungen und Gesundheitsberufe an. Darunter fielen die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann sowie innovative Berufsbilder wie Operationstechnische oder Anästhesietechnische Assistenz (kurz OTA bzw. ATA).

Auch Ausbildungen im kaufmännischen Bereich werden angeboten

Die Zusammenarbeit im Verbund biete auch für den Einzelnen viele Vorteile. Neue Auszubildende seien weiterhin bei einem Träger angestellt, können aber die für sie nächstgelegene Pflegeschule nutzen, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich hätten sie die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Ausbildung in gewünschten Fachbereichen aller Häuser des Verbunds zu arbeiten. „Wir möchten uns damit gegen den Trend zur Zentralisierung stellen und den Auszubildenden stattdessen nah an ihrem Wohnort begegnen“, erklärt Jens Koch, Geschäftsführer der Diakonie Ruhr. Neben der Ausbildung sei für viele junge Menschen ein ausreichender Freizeitausgleich immer wichtiger geworden. Der Ausbildungsverbund biete deshalb eine dezentrale Struktur mit zahlreichen Pflegeschulen im Ruhrgebiet.

„Der Verbund bietet eine beeindruckende Vielfalt und Größe an gemeinsamen evangelischen Ausbildungen“, erklärt Heinz-Werner Bitter, Geschäftsführer der Evangelischen Krankenhausgemeinschaft Herne, Castrop-Rauxel. Neben den Pflegeausbildungen biete der Verbund weitere Ausbildungen, unter anderem im kaufmännischen Bereich, sowie zahlreiche Fachweiterbildungen.

