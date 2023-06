Herne: Ausbau der A43 erfordert wieder Vollsperrungen

Weil am neuen Tunnel Baukau vorbereitende Arbeiten anstehen, wird es wieder zu Vollsperrungen auf der A43 kommen.

Herne. Im Zuge der Ausbauarbeiten der Autobahn 43 kommt es wieder an zwei Wochenenden zu Vollsperrungen. Arbeiten an neuem Tunnel und Brücke stehen an.

Im Zuge der Ausbauarbeiten der Autobahn 43 kommt es wieder an zwei Wochenenden zu Vollsperrungen.

Der Grund seien verschiedene Arbeiten am Tunnel im Kreuz Herne und am Emschertalbrückenzug, teilt Autobahn Westfalen mit. Dafür müsse die Autobahn 43 in Fahrtrichtung Münster zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark von Freitag, 14. Juli (ab 21 Uhr), bis Montag, 17. Juli um 5 Uhr) gesperrt werden. Die großräumige Umleitung führt über die A40, die A45 und die A2.

Während der Sperrung würden vorbereitende Arbeiten für die Installation der elektronischen Hinweistafeln am Tunnel Baukau durchgeführt. Unter anderem würden Schilderbrücken über der Fahrbahn aufgebaut. Außerdem würden erste Arbeiten für die Umlegung des Verkehrs auf der Emschertalbrücke vorgenommen, unter anderem Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn. Dazu kämen der Aufbau einer Schilderbrücke bei Recklinghausen-Hochlarmark, Grünschnittarbeiten am Mittelstreifen und weitere kleinere Arbeiten, die nur unter Vollsperrung möglich seien.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

„Widerwärtig“: AfD sorgt im Herner Rat für Eklat

Mafia-Bombe: Duo nach spektakulärer Razzia vor Gericht

Aus für Parkplätze? Stadt will Friedrich-Ebert-Platz umbauen

Anfang August werde die A43 dann ein weiteres Mal vollgesperrt, allerdings voraussichtlich nur für die Dauer von einer Nacht. Dann findet die endgültige Umlegung des Verkehrs auf die Fahrtrichtung Wuppertal statt, so dass im Anschluss der Neubau des Emschertalbrückenzugs in Fahrtrichtung Münster beginnen kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel