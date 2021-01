Herne: Auf der A 43 werden Fahrbahnen zeitweise gesperrt

Auf der A 43 – hier am Herner Kreuz – werden in den kommenden Tagen Fahrbahnen gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten.

Herne. In der kommenden Woche werden Fahrbahnschäden auf der A 43 in Herne beseitigt. Eine Fahrbahn wird zeitweise gesperrt, einmal sogar beide Spuren.

An vier Tagen werden in den Abendstunden beziehungsweise in der Nacht Fahrbahnschäden auf der A 43 zwischen Bochum und Herne repariert. Deshalb kommt es zu Beeinträchtigungen.

Jeweils von 20 bis 5 Uhr wird der Verkehr auf der A 43 eingeschränkt, heißt es in einer Mitteilung von Straßen.NRW. Und zwar erstmals von Montag, 25. Januar, auf Dienstag, 26. Januar, zwischen den Anschlussstellen Herne-Eickel und Bochum-Riemke in Fahrtrichtung Wuppertal. Dort stehe nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Beide Fahrstreifen werden gesperrt

Auch in der Nacht von Dienstag, 26. Januar, auf Mittwoch, 27. Januar, werde gearbeitet, diesmal allerdings zwischen Bochum-Gerthe und Bochum-Riemke in Fahrtrichtung Münster; auch dort stehe nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In der Nacht von Mittwoch, 27. Januar, auf Donnerstag, 28. Januar, werden laut Straßen NRW sogar beide Fahrstreifen der A 43 gesperrt – in Höhe Bochum-Gerthe in Fahrtrichtung Wuppertal. Der Verkehr, heißt es, werde dabei über die Parallelfahrbahn des Kreuzes Bochum umgeleitet.

Bei der vorerst letzten Sperrung von Donnerstag, 28. Januar, auf Freitag, 29. Januar, bleibe wieder nur eine Spur der Hauptfahrbahn offen, diesmal zwischen Bochum-Riemke und Herne-Eickel in Fahrtrichtung Münster.