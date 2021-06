Herne: Archäologiemuseum lädt zum „Grabungscamp spezial“

Herne. Das Archäologiemuseum in Herne lädt zu einem „Grabungscamp spezial“. Außerdem auf dem Programm: ein Rundgang und eine Live-Online-Führung.

Das LWL-Museum für Archäologie in Herne öffnet sein Grabungscamp zu einem „Grabungscamp spezial“. Wie der LWL mitteilt, können Erwachsene und Kinder ab acht Jahren am Sonntag, 4. Juli, um 14 und um 16 Uhr wieder zu Archäologen werden und in der 200 Quadratmeter großen Grabungslandschaft mit Pinsel und Kelle auf Spurensuche gehen. Außerdem gibt es an dem Tag zwei weitere Veranstaltungen.

Das Grabungscamp im Archäologiemuseum präsentiert unter einem Zeltdach am Berliner Platz realitätsnah alle Elemente einer Ausgrabung. Jede Ebene hat Funde eines Zeitabschnittes, von der Neuzeit bis hin zur Steinzeit. Hier durchlaufen die Teilnehmer verschiedene Arbeitsschritte einer archäologischen Feldforschung: Sie vermessen und dokumentieren Höhe und optische Auffälligkeiten bereits freigelegter Flächen. Dann suchen die Besucher selbst mit Kelle und Pinsel nach archäologischen Zeugnissen. Mit echten Grabungswerkzeugen legen sie Schritt für Schritt Funde und Befunde frei, die ihnen unter anderem das Mittelalter, die römische Kaiserzeit oder die Jungsteinzeit direkt vor Augen führen. Sämtliche Arbeitsschritte seien im Team zu bewältigen: Familien würden zu Forschergruppen und Freund zu Kollegen, so der LWL.

Live-Online-Führung und Rundgang

Außerdem: In der einstündigen Live-Online-Führung „Mit dem OnLiner durch die Epochen“ um 14 Uhr geht es für die Besucher von zu Hause aus zu Europas einzigem Faustkeil aus Mammutknochen und dem prächtigen Gefäß der Bronzezeit, der Urne von Gevelinghausen. In einer AR-Anwendung („Augmented Reality“, zu deutsch „erweiterte Realität“) im Internet begegnen sie unter anderem dem Fürsten von Beckum und reisen bis ans Ende des Mittelalters, wo eine Turnierrüstung aus Witten-Herbede auf die einstige Blüte der Ritterkultur hinweist.

Beim Rundgang „gesucht. gefunden. ausgegraben“ um 16 Uhr folgen die Besucher im Archäologiemuseum in einer nachgestalteten Ausgrabung den Spuren der Menschen in Westfalen. Neben zahlreichen Funden aus allen Zeiten erwarte sie unter anderem Europas einziger Faustkeil aus Mammutknochen. Der Weg führt bis in die jüngste Vergangenheit, wo Bombenschutt die Schrecken des Krieges zeigt.

Das Grabungscamp dauert ca. 1,5 Stunden. Die Teilnehmerzahl sei begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten per Telefon unter: 02323-94628-0 oder per E-Mail an: empfang-archaeologiemuseum@lwl.org.

