Herne. Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist im Januar wieder über die Zehn-Prozent-Marke gestiegen. Das sei saisonüblich, so die Arbeitsagentur.

Herne: Arbeitslosigkeit steigt im Januar über zehn Prozent

Nachdem das letzte Quartal im alten Jahr mit einer Arbeitslosenquote von unter zehn Prozent aufwartete, konnte zum Jahresstart 2020 die Hürde erstmals seit Oktober letzten Jahres nicht wieder genommen werden. Das berichtet die Agentur für Arbeit.

Leichter Anstieg bei der Kurzarbeit

In konkreten Zahlen: Die Agentur registrierte im Januar 8309 Arbeitslose. Das sind 608 Personen mehr als im Dezember, aber 515 Personen weniger gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 10,5 Prozent – ein Plus von 0,7 Prozentpunkten zum Vormonat, aber ein Minus von 0,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Das Auslaufen von Verträgen und das Quartalsende hätten die Arbeitslosigkeit steigen lassen, so die Agentur. Sebastian Brimberg, Geschäftsstellenleiter der Arbeitsagentur in Herne, verweist darauf, dass die aktuelle Entwicklung saisontypisch und nicht beunruhigend sei.

Insgesamt verfügt der Arbeitgeber-Service im Januar über 1085 offene Stellen im Bestand. 184 Stellen sind im Januar erst neu dazugekommen. Die Anfragen zur Kurzarbeit haben sich verglichen zum Vorjahr etwas erhöht. Allerdings handele es sich beim Anstieg der Anfragen bis jetzt um keine gravierende Veränderung. Derzeit haben in Herne 6 Betriebe mit rund 90 Arbeitnehmern Kurzarbeit angemeldet.