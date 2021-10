Herne: Anstieg der Covid-Infektionen durch Reiserückkehrer

Herne. Auch in Herne sorgten Reiserückkehrer für einen Anstieg der Infektionszahlen, berichtet die Stadt. Wo aktuell mobile Impfungen stattfinden.

Der jüngste Anstieg bei den Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen sei in Herne zu einem nicht unerheblichen Teil auf Reiserückkehrer zurückzuführen, berichtet die Stadt. Zur Steigerung der Impfquote würden weiterhin mobile Impftermine angeboten.

Einzelne Infektionsfälle an Herner Schulen

Alleine bei der Stadt Herne hätten sich rund 2200 Menschen wie vorgeschrieben als Reiserückkehrer gemeldet, teilt die Verwaltung mit. An den Schulen seien einzelne Infektionsfälle durch die Pooltestungen festgestellt worden: „Wirkliche Ausbrüche gibt es dort gegenwärtig jedoch nicht.“

Der dringende Appell der Stadt: „Menschen, bei denen sich eine Atemwegserkrankung einstellt, sollten sich auf Corona testen lassen.“ Dieser Aufruf schließe auch geimpfte Personen ein.

Aktuell seien in Herne rund 79,7 Prozent der Menschen erstgeimpft; knapp 78 Prozent haben den vollen Impfschutz. Um diese aus Sicht der Stadt „bereits sehr gute Impfquote“ noch weiter zu steigern, würden auch weiterhin mobile Impfungen durchgeführt. „Die Impfung stellt den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf dar“, betont die Stadt.

Mobile Impfungen bei Steag und Kaufland

Die Termine für die nächsten mobilen Impfungen: Freitag, 29. Oktober, von 14 bis 16 Uhr im Containerdorf an der Steag-Baustelle, Hertener Straße 16, sowie am Samstag, 30. Oktober 2021, von 10 bis 15 Uhr in Wanne auf dem Glückaufplatz, neben Kaufland. Geimpft werden alle Personen ab zwölf Jahren. Zur Verfügung stehe der Impfstoff Biontech (ab zwölf Jahren) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahren). Benötigt wird nur ein Lichtbildausweis und - sofern vorhanden - der Impfpass.

In der kommenden Woche erfolgen laut Stadt weitere mobile Impfungen, darunter auch wieder an den Bahnhöfen in Herne und Wanne-Eickel. Über Details soll in Kürze informiert werden. Für den weiteren Impffortschritt hofft die Stadt darauf, dass bald auch Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden dürfen. Gegenwärtig sei dies noch nicht möglich, da noch keine Zulassung für den Impfstoff für diese Altersgruppe vorliege.

