Herne: Angebranntes Essen sorgt für großen Feuerwehr-Einsatz

Herne. Angebranntes Essen hat in Herne für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt. Der Rauch zog von der Wohnung ins Treppenhaus. Fünf Menschen betroffen.

In Herne hat am Samstag, 7. Oktober, angebranntes Essen zu einem großen Einsatz der Feuerwehr geführt. Eine Anruferin meldete gegen 17.30 Uhr eine Rauchentwicklung und den Alarmton eines Rauchmelders aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhauses an der Zietenstraße in Herne-Horsthausen. Das teilt die Feuerwehr mit.

Zudem vermutete die Nachbarin noch eine Frau in der betroffenen Wohnung. Umgehend wurden Einsatzkräfte der beiden Feuerwachen, zwei Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen nach Horsthausen geschickt.

Vor dem Haus hatte sich bereits eine größere Menschentraube gebildet. Neben der zunächst in der Brandwohnung vermissten Frau war hierunter auch ein Ersthelfer, teilt die Feuerwehr mit. Er war – trotz augenscheinlicher Eigengefährdung – noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in die Wohnung gelaufen, um angebranntes Essen vom Herd zu nehmen und der Frau zu helfen. Aufgrund der geöffneten Wohnungstür konnte sich der Brandrauch jedoch auch im Treppenhaus ausbreiten.

Während ein Trupp die Wohnung kontrollierte, betreuten und versorgten weitere Einsatzkräfte mehrere Betroffene. Insgesamt waren fünf Menschen betroffen, der Rettungsdienst brachte zwei Verletzte in ein Krankenhaus, so die Feuerwehr. Die drei anderen Betroffenen konnten vor Ort verbleiben. Die Feuerwehr setzte auch einen Lüfter ein, um den Rauch aus dem Treppenhaus und der Wohnung zu drücken. Insgesamt waren 43 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Nach etwa einer Dreiviertelstunde waren die Maßnahmen beendet.

