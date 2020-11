Etwas über ein Jahr ist es her, dass die Wanne-Eickeler Marcel Werth, Patrick Hanel und Marcel Hupe ihren eigenen Gin auf den Markt gebracht haben. Der „Alpako Gin“ , den sie über ihre Firma „Amazing People Company“ vertreiben, hat mittlerweile nicht nur eine zweite Auszeichnung erhalten, sondern ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Nun ist „Zuwachs“ in Planung.

„Trotz der Pandemie sind wir in diesem Jahr weiter gewachsen“, berichtet Marcel Werth. Viele Events, bei denen sie ihren Gin präsentieren wollten, hätten zwar abgesagt werden müssen. Deshalb hätten sie sich im Internet breiter aufgestellt – mit Erfolg. Über die Großhändler gingen immer mehr Flaschen auf die Reise, auch wenn sie bis vor kurzem noch alle von dem Trio selbst verpackt worden seien. „Wir arbeiten alle, und irgendwann habe ich gesagt, wir können nicht mehr bis nachts um halb drei Pakete packen“, sagt Werth. Also holte sich das Trio einen Versandhandel mit ins Boot.

Herne: Partnerschaft mit den Alpakas im Revierpark Gysenberg geplant

Das Trio hinter „Alpako Gin“: Marcel Werth, Patrick Hanel und Marcel Hupe (v.l.). Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Alpako gebe es mittlerweile in Supermärkten und im Fachhandel von Nord- bis Süddeutschland und Österreich. „Viele Alpaka-Farmen haben einen kleinen Shop, in dem sie auch unseren Gin verkaufen“, freut sich Werth. „Die feiern uns richtig.“ Alpako sei ein kleiner Trendsetter geworden. So laden Leute Videos bei Instagram hoch, in denen sie mit der Flasche mit dem Alpaka-Label zu sehen seien: „Wir hoffen, uns nächstes Jahr international aufstellen zu können.“ Der „China Wine & Spirits Award“ sei nach dem „World Gin Award“ Silver eine weitere wichtige Auszeichnung auf diesem Weg.

Auf ihren Lorbeeren wollen sich die drei Wanne-Eickeler aber nicht ausruhen: „Wir sind gerade dabei, einen Alpako Gin rosé auf den Markt zu bringen“, verrät Werth. Er soll süßer und fruchtiger werden. Bei den Zutaten setzten sie erneut auf Nachhaltigkeit: „Wir verwenden keine Zusatzstoffe oder künstlichen Aromen.“ Der Rosé durchlaufe gerade die letzten Entwicklungsstufen, bei denen der endgültige Geschmack festgelegt werde. Passend dazu soll es in ihrem Onlineshop goldrosé Strohhalme, nachhaltig und aus Metall, geben. „Für nächstes Jahr planen wir noch ein weiteres Produkt. Aber mehr wollen wir noch nicht verraten.“

Eine Sache wollen die Köpfe hinter Alpako aber doch noch loswerden: „Es läuft so super, dass wir unserer Heimat etwas wiedergeben möchten.“ Sie planten eine Art Partnerschaft mit den Alpakas im Gysenberg. Wie diese genau aussehen soll, stehe noch nicht fest. Aber die Gespräche dazu liefen.