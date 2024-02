Herne: Acht Bäume müssen für Sanierung gefällt werden

Herne Es kreist die Säge: In Herne soll in dieser Woche mit der Fällung von acht Bäumen begonnen werden. Grund ist eine Sanierungsmaßnahme.

In Herne wird noch in dieser Woche mit der Fällung von acht Bäumen begonnen. Hintergrund ist eine Baumaßnahme. Anschließend sollen aber neue Bäume gepflanzt werden.

Für eine funktionierende Entwässerung in Sodingen will die Stadtentwässerung Herne (SEH) im Laufe des Jahres eine Kanalerneuerung im Bereich Am Trimbuschhof/Industriestraße in Horsthausen durchführen, heißt es in einer Mitteilung. Zur Vorbereitung der Baumaßnahme sollen ab Donnerstag, 22. Februar, die Bäume gefällt werden: entlang des Weges in Verlängerung der Straße „Am Trimbuschhof“ in Richtung Sodinger Bach.

Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Herne, so die SEH weiter, habe die Fällung genehmigt. Nach Ende der Kanalarbeiten sorge die SEH für eine Ersatzpflanzung.

