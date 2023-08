Bergfest Herne: Absage – Feierabendmarkt in Sodingen fällt aus

Herne. Das Sodinger Bergfest, der Feierabendmarkt in Herne, muss in diesem Monat ausfallen. Vielleicht, so der Veranstalter, wird das Fest nachgeholt.

Das Sodinger Bergfest,der beliebte Feierabendmarkt in Herne, fällt an diesem Mittwoch, 2. August, aus. Grund sei das Wetter, heißt es vom Veranstalter Herner Förderturm.

Der Feierabendmarkt, 2022 erstmals veranstaltet, findet in den wärmeren Monaten an jedem ersten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr vor der Akademie Mont-Cenis statt. Über ein Dutzend Betriebe bauen dann ihre Stände auf, im Angebot sind unter anderem Gegrilltes, Feinkost, Pizza, Kaffee sowie kühle Getränke.

Vorhergesagt seien für diesen Mittwoch starker Wind und Regen, sogar eine Unterwetterwarnung mit Gewitter gebe es, sagt Markus Lülf vom Förderturm gegenüber der WAZ. Da sei abzusehen, das nur wenige Menschen zum Feierabendmarkt kommen. Da lohne nicht der große Aufwand, alles aufzubauen. Bereits am vergangenen Wochenende, als an der Akademie das Benefizfest stieg, hätten sich viele Beteiligte „nasse Füße“ geholt.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die Absage sei „schade“, eben weil der Markt so beliebt sei. Bei den bisherigen Märkten habe das Wetter aber immer auch gut mitgespielt. Vielleicht, überlegt Lülf, könne der Markt in 14 Tagen nachgeholt werden. Wenn nicht: der nächste Termin stehe ja schon fest: am ersten Mittwoch im September.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel