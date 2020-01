Die A 43 in Herne soll auf sechs Spuren ausgebaut werden. Dafür werden an der Cranger Straße drei Häuser abgerissen.

Herne. Der Abriss von drei Häusern für den Ausbau der A 43 in Herne kann beginnen. Laut Straßen.NRW sollen die Abrissarbeiten vier Wochen dauern.

Herne: Abriss von drei Häusern für A 43-Ausbau beginnt

Drei Häuser an der Cranger Straße in Herne müssen laut Straßen.NRW für den Ausbau des Autobahnkreuzes Herne weichen. Am Donnerstag, 16. Januar, beginnt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr mit den Abrissarbeiten.

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr wird der Abrissbagger angeliefert und Zäune werden aufgebaut. Erst in der nächsten Woche fangen dann die eigentlichen Arbeiten an, teilt Straßen.NRW mit. Der Verkehr auf der Cranger Straße werde dadurch nicht weiter eingeschränkt. Derzeit sei die Geschwindigkeit nahe der betroffenen Häuser 28, 28a und 28b bereits auf Tempo 30 reduziert. Zudem sei der Parkstreifen gesperrt.

Hundestaffel der Feuerwehr trainierte in den alten Häusern

Vor dem Abriss hatte Straßen.NRW es den Hundestaffeln der Feuerwehr ermöglicht, in den alten Häusern zu trainieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich etwa vier Wochen dauern. Sie sind Teil des sechsspurigen Ausbaus der A 43 zwischen Marl und Witten. Straßen.NRW bietet Bürgern die Möglichkeit, ihre Fragen oder Anregungen zum A 43-Ausbau per Mail an Neue-A43@strassen.nrw.de schicken. Mehr Infos zum Thema gibt es unter: www.a43.nrw.de.