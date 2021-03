Herne: A 43 wird wegen Brückenbauarbeiten voll gesperrt

Herne. Auf der A 43 bei Herne wird eine Brücke über der Fahrbahn abgerissen, eine neue eingebaut. Dafür sind Vollsperrungen nötig. Nun kommt die erste.

An diesem Wochenende wird die A 43 für den Ausbau der Autobahn auf drei Fahrspuren bei Herneerstmals voll gesperrt. Hintergrund: Die Deutsche Bahn baut die erste von insgesamt fünf Brücken neu. Für die Arbeiten allein an dieser Brücke sperrt die Autobahn Westfalen die A 43 an mehreren Wochenenden im März, Mai und Juni komplett.

Die Brücke liegt südlich des Kreuzes Herne und wurde in den vergangenen Wochen in Teilen neben der Autobahn bereits fertig gestellt. Nun muss die alte Brücke abgerissen werden, anschließend werden die neuen Brückenteile in die Lücke über der Autobahn eingeschoben. Die Brücke wird laut Autobahn GmbH jeweils halbseitig abgerissen und neu gebaut.

Herne: Abweichende Fahrzeiten im Zugverkehr

Die Termine für die Vollsperrungen im Einzelnen: Freitag, 19. März, ab 20 Uhr, bis Montag, 22. März, bis 5 Uhr: Abriss der ersten Brückenhälfte; Freitag, 26. März, ab 20 Uhr, bis Montag, 29. März, bis 5 Uhr: Einschub des ersten Brückenteils; Freitag, 28. Mai, ab 20 Uhr, bis Montag, 31. Mai, bis 5 Uhr: Abriss der zweiten Brückenhälfte; Freitag, 4. Juni, ab 20 Uhr, bis Montag, 7. Juni, bis 5 Uhr: Einschub des Brückenteils.

Im Zugverkehr gebe es bei den Linien S 2, RE 3, RB 32 und RB 43 zeitweise abweichende Fahrzeiten um bis zu 30 Minuten oder Haltausfälle in Herne. Nähere Infos gibt es im Internet unter www.zuginfo.nrw. Die anderen vier Brücken will die Bahn in den kommenden Jahren bauen. Auch dafür müssten die Autobahnen A 42 und A 43 mehrfach gesperrt werden.