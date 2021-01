Herne: 711 Senioren und Pflegekräfte gegen Corona geimpft

Im Senioren-Wohnpark Koppenbergs Hof in Herne wurden am 27. Dezember die ersten Bewohner und Pflegekräfte geimpft.

Herne. Seit dem Impfstart im Dezember sind in Herne 711 Menschen in Pflegeheimen geimpft worden. In einigen Fällen bleiben Impfdosen übrig.

Zwölf der insgesamt 21 Seniorenheime in Herne haben seit dem Impfstart am 27. Dezember Besuch von einem mobilen Impfteam erhalten. Fünf weitere Pflegeeinrichtungen, so Impfarzt Heinz Johann Struckhoff, sollen in dieser Woche folgen. 711 Menschen (Stand: 11. Januar), davon sind etwa die Hälfte Bewohner und die andere Hälfte Personal, wurden laut der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) in Herne bereits geimpft. Es kann jedoch zu zeitlichen Verzögerungen zwischen der Meldung der Impfzahlen an die KVWL und der Anzahl der tatsächlich bereits durchgeführten Impfungen kommen.

Die Stadt Herne hat bisher 176 Vials, also Injektionsfläschchen, erhalten. "Pro Vial ist man bislang von mindestens fünf Impfdosen ausgegangen", sagt Miriam Skroblies, Sprecherin des Gesundheitsministeriums in NRW. Seit Freitag (8. Januar) rechne man bei Auslieferungen aus dem Zentrallager jedoch mit sechs Impfdosen pro Vial. Die Pflegeeinrichtungen fragen die Impfbereitschaft in den Seniorenheimen ab und teilen ihren Bedarf anschließend der Kassenärztlichen Vereinigung mit. Diese wiederum bestellt die Impfdosen beim NRW-Gesundheitsministerium. Bewohner und Pflegekräfte werden anschließend von einem mobilen Impfteam vor Ort in der Einrichtung geimpft.

Übriggebliebene Impfdosen werden an Klinikpersonal verabreicht

In einigen Fällen bleiben jedoch Impfdosen übrig, sagt KVWL-Sprecherin Vanessa Pudlo. Grund hierfür ist vor allem, dass aus den kleinen Fläschchen, die den Impfstoff enthalten, nun sechs Impfdosen entnommen werden dürfen – und nicht wie ursprünglich geplant fünf. Es könne aber auch vorkommen, dass Mitarbeiter am Impftermin erkrankt sind.

Da der Impfstoff nicht weiter transportiert werden kann, sobald er rekonstituiert, also aufgetaut und mit isotoner Kochsalzlösung verdünnt wurde, müssen einzelne Überbleibsel vor Ort vergeben werden. Hierbei werden Personen aus der priorisierten Impfgruppe, also zum Beispiel Personal aus der ambulanten Pflege, dem Rettungsdienst oder den Kliniken, bevorzugt. Bevor Impfstoff verworfen werden muss, werde dieser aber auch an Personen außerhalb der Priorität 1 verimpft, sagt Stadtsprecher Christoph Hüsken. Die Entscheidung treffe der impfende Arzt vor Ort in Abstimmung mit der Koordinierungsstelle des Impfzentrums.

Heinz Johann Struckhoff, Leiter des Impfzentrums im Gysenbergpark, ist seit dem Start im Seniorenheim am Koppenbergs Hof als Impfarzt im Einsatz. Ihm ist nicht bekannt, dass in Herne bereits Impfdosen weggeworfen werden mussten. Ganz im Gegenteil: "Neuer Impfstoff ist schon bestellt", sagt Struckhoff. In Kürze, voraussichtlich ab Mitte Januar, würden die Bewohner und Mitarbeiter der Pflegeheime in Herne bereits die zweite Spritze erhalten. Bis spätestens Ende Januar soll der Großteil der Menschen in Senioreneinrichtungen geimpft sein.

Die allermeisten Impfungen würden außerdem "sehr gut vertragen", sagt Struckhoff, der Vorsitzender des Herner Ärztevereins ist. Hin und wieder gebe es "leichte Impfreaktionen" wie eine Rötung oder Schwellung der Impfstelle oder Schmerzen im Oberarm. Das sei jedoch nichts Ungewöhnliches.

Klinikpersonal in NRW soll noch im Januar geimpft werden

Ab 18. Januar sollen laut NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) auch die Impfungen für das Klinikpersonal in NRW starten. Julia Gratopp, pflegerische Leitung der Zentralen Notaufnahme im Evangelische Krankenhaus (EvK) Herne, hat bereits eine Liste mit allen Mitarbeitern angefertigt, die sich impfen lassen möchten. Sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, geht es los.

"Die Impfbereitschaft ist sehr hoch", sagt die 38-Jährige. "Wir sehen es ja jeden Tag. Corona ist nicht vergleichbar mit einem Husten oder Schnupfen." Für die allermeisten Pflegekräfte stehe es deshalb außer Frage, sich gegen das Virus impfen zu lassen. "Für mich geht es vor allem darum, niemanden in Gefahr zu bringen", sagt Gratopp. "Es wird aber auch Zeit, dass wir die Masken aus dem Gesicht bekommen."

