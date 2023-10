Herne: 68-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Unfall in Herne-Sodingen wurde ein Radfahrer (68) schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Herne. Bei einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer (34) ist ein Radfahrer (68) in Herne schwer verletzt worden. Wo und wie sich der Unfall ereignete.

Ein 68-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Sonntagmittag bei einem Unfall in Herne-Sodingen schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Herner gegen 12.30 Uhr auf der Mont-Cenis-Straße in Richtung Sodinger Straße. Zeitgleich fuhr ein 34-jähriger Herner mit seinem Auto vom Edeka-Parkplatz an der Mont-Cenis-Straße 267 auf die Straße. Es kam zu einer Kollision, bei der der 68-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei dauern an.

