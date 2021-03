Herne: 4,6 Millionen Euro für LAN-Ausbau an zehn Schulen

Herne. Zehn weitere Schulen in Herne können ans LAN-Netz angeschlossen werden. Die Bezirksregierung hat Bescheide über 4,6 Millionen Euro übermittelt.

Die Stadt Herne hat von der Bezirksregierung Arnsberg gleich zwei Bescheide zur Förderung der Digitalisierung der Schulen übermittelt bekommen. Die Gelder aus dem Digitalpakt Schule belaufen sich auf insgesamt über 4,6 Millionen Euro.

Die Mittel sind für eine Vervollständigung der LAN-Verbindungen an zehn Schulen und deren Teilstandorten bestimmt – inklusive Umsetzung einer entsprechenden Verkabelung und Planungskosten durch weitere Installationen, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksregierung. Außerdem werde eine Optimierung vorhandener Strukturen für die Präsentationstechnik angestrebt. Dafür sollen die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Herne: Zehn Schulen erhalten Verbindung

„Hier wird der Grundstein gelegt, um an den Schulen in Herne komfortables digitales Lehren und Lernen zu ermöglichen“, sagt Regierungspräsident Hans-Josef Vogel. „Neben der Glasfaseranbindung von außen ist auch die Inhouse-Verkabelung ein unverzichtbarer Schritt auf dem Weg zum zeitgemäßen Unterricht.“

Die Maßnahmen werden an folgenden Schulen durchgeführt: Emschertal-Berufskolleg nebst Teilstandorten, am Mulvany Berufskolleg und Teilstandort, Pestalozzi-Gymnasium, Realschule Strünkede, Gymnasium Wanne, Realschule Crange nebst Teilstandort, Josefschule, Schule am Eickeler Park, Schillerschule und Schule an der Vellwigstraße.