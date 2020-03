Herne: 13-Jähriger macht nächtliche Spritztour mit Auto

Herne. Ein 13-Jähriger ist nachts in Herne mit einem Auto unterwegs gewesen. Als die Polizei den Pkw stoppen wollte, gab der Fahrer zunächst Gas.

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht ist einer Streifenwagenbesatzung in Herne ein langsam und unsicher fahrendes Auto auf der Emscherstraße in Wanne-Eickel aufgefallen. Als die Beamten den Wagen stoppen konnten, staunten sie nicht schlecht: Der Fahrer war ein Kind.

Auf Anhaltezeichen, teilte die Polizei am Sonntag mit, reagierte der Fahrer in der Nacht zu Samstag zunächst, flüchtete dann aber plötzlich mit hoher Geschwindigkeit. Kurz darauf hielt das Fahrzeug aber an. Am Steuer saß ein 13-jähriger Herner mit seinem 15-jähriger Herner Freund als Beifahrer.

Die Jungen hatten sich das Auto nach Angaben der Polizei von einem Familienangehörigen für eine Spritztour „geliehen“. Sie wurden mit zur Wache genommen und dort ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Der 13-Jährige sei nicht strafmündig, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.