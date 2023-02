Herne: 1000 Adressen sollen kostenfreies Glasfaser bekommen

Herne. Die Stadt Herne will „weiße Flecken“ beim Glasfasernetz beseitigen. Rund 1000 Adressen sollen bis 2024 einen kostenfreien Anschluss erhalten.

Das Internet lässt an manchen Stellen in Herne zu wünschen übrig. Die Stadt Herne will nun einige „weiße Flecken“ im Stadtgebiet beseitigen. Rund 1000 Adressen in Herne sollen bis 2024 im Rahmen eines Förderprogramms einen geförderten, kostenfreien Glasfaseranschluss erhalten. Das teilt die Stadt Herne mit. So funktioniert es.

Anmeldefrist für Wanne und Eickel bis 30. Juni

In den ersten Gebieten Hernes konnten die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau bereits umgesetzt werden. Eigentümerinnen und Eigentümer geförderter Adressen in Wanne und Eickel haben noch bis zum 30. Juni die Möglichkeit, einen kostenlosen Glasfaseranschluss unter www.telekom.de/netz/glasfaser zu beauftragen. Hier können Interessierte auch prüfen, ob die eigene Adresse gefördert wird.

Freie Anbieterwahl

Den Zuschlag für die Ausbaumaßnahmen in Herne hat die Deutsche Telekom erhalten. Auch wenn der Ausbau über die Deutsche Telekom beauftragt und durchgeführt wird, können die Bürgerinnen und Bürger ihren Anbieter frei wählen. Der Anschluss mit Glasfaser ermöglicht Bandbreiten bis zu 1000 Mbit/s und stellt so einen reibungslosen Betrieb unterschiedlicher Anwendungen, wie zum Beispiel Smart Home, sicher.

Hintergrund des Ausbaus ist das Breitband-Förderprogramm von Bund und Land. Hier konnte die Stadt Herne im Rahmen des vierten Förderaufrufs eine Förderzusage in Höhe von 11,4 Millionen Euro akquirieren, um Adressen mit einer Internetverbindung von weniger als 30 Mbit/s eine höhere Bandbreite von bis zu 1000 Mbit/s zu ermöglichen. Weitere Informationen zum geförderten Breitbandausbau in Herne, die Ansprechpartner und eine FAQ-Liste gibt es online unter www.herne.de/glasfaser/.

