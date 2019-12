Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Herbert“ wird seit 2012 verliehen

Mit einem Porträt von Noah Küster (17) geht die Serie über die „Herbert“-Talente weiter. Der Herner Jugendkulturwettbewerb findet seit 2012 jährlich in den Flottmann-Hallen statt.

Die Classic Jury begründete den Preis für Noah unter anderem so: „Silber geht in diesem Jahr an einen leidenschaftlichen Wortverdreher, wer hätte das gedacht, dass Hassliebe so überzeugend sein kann. Der Kapitän seiner Wort-Arche schippert tight auf den Beat zum 2. Platz des diesjährigen Herbert.“

Weitere Porträts von Laura Dieckmann, Rebecca Kresimon und Mara Piel folgen in loser Reihenfolge.