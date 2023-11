„Herbert!“: Das sind die Herner Kulturpreisträger 2023

Junge Kulturschaffende messen sich: Der Jugendkulturpreis „Herbert!“ ist am Samstagabend in den Flottmann-Hallen zum zwölften Mal vergeben worden.

Die Jury hat entschieden: In der Flottmann-Hallen sind am Samstagabend die Gewinnerinnen und Gewinner des Herner Kulturpreises „Herbert!“ gekürt worden.

In der zwölften Auflage des Wettbewerbs für junge Kulturschaffende ging der mit 1500 Euro dotierte 1. Preis an Anastasiya Hulimovska, die in der Rubrik Tanz angetreten war und eine eigene Choreografie präsentiert hatte. Über den mit 1000 Euro dotierten 2. Preis konnte sich Noah Küster (Musik/Rap) freuen. Den 3. Preis vergab die Jury gleich zweimal, und zwar an Maja und Amelie Bednar (Bildende Kunst), die sich mit dem Thema Fleischkonsum auseinandersetzten, sowie an Leonie Wolfrum (Poetry). Dafür gab es jeweils 500 Euro.

Ebenfalls doppelt vergeben wurde der vom Lions Club Herne-Emschertal gesponserte Publikumspreis. Die identische Stimmenzahl hatten am Ende Maja und Amelie Bednar (Bildende Kunst). Beide Teams erhielten jeweils 300 Euro, weil der Lions-Club das Preisgeld kurzerhand von 500 auf 600 Euro erhöht hatte.

Sie nahmen in den Flottmann-Hallen am „Herbert!“ teil. In der vorderen Reihe: die Preisträgerinnen und Preisträger. Foto: Young-Soo Chung

In der Preisjury waren in diesem Jahr: Claudia Stipp (Kulturamtsleiterin), Bettina Szelag (Vorsitzende des Kulturausschusses), Philipp Stark (Lions Club Herne-Emschertal), Torsten Kropp (Bildender Künstler), Emma Koppe (Bildende Künstlerin), Nadine Griechel, (Teamleiterin H2Ö) und Frank Hörner (Regisseur).

Bis zu 250 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Samstag die Veranstaltung. Der nächste „Herbert!“ findet Ende September in den Flottmann-Hallen statt.

