Helfer für Müll-Sammelaktion am Rhein-Herne-Kanal gesucht

Herne. Herne soll sauber bleiben. Deshalb werden mehrere Vereine das Ufer des Rhein-Herne-Kanals von Müll befreien. Freiwillige Helfer sind willkommen.

Herner und Wanne-Eickeler sind aufgerufen, sich am Sonntag, 18. Oktober an einer Müll-Sammelaktion am Rhein-Herne-Kanal zu beteiligen. Mitglieder der „Herner Grauwale“, des Angelsportvereins „Blitzkuhle“ und der „WGW“ Wassersportgemeinschaft Wanne-Eickel werden zwischen 14 und 16 Uhr im Hafenbecken an der Emscher Straße und zwischen den Brücken der Dorstener- und Recklinghauser Straße den Uferbereich säubern, teilen sie in einer Pressemitteilung mit.

„Dieses Naherholungsgebiet für Herner Bürgerinnen und Bürger wird leider immer noch sehr häufig von einigen Umweltverschmutzern als Müllkippe angesehen, in der man überflüssige oder unbrauchbare Gegenstände im Uferzonenbereich verschwinden lassen kann“, heißt es in der Ankündigung. Uferzonenreinhaltung sei insbesondere zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zur Rettung von den dort wachsenden Pflanzen und lebenden Tieren erforderlich.

Stromaufsichtsboot kommt zur Unterstützung

Oberbürgermeister Frank Dudda soll sich als Schirmherr an der Aktion beteiligen. Zudem gebe es Untersützung von der Strom-und Schifffahrtpolizei aus Duisburg, die mit einem Stromaufsichtsboot den in Ufernähe suchenden Teilnehmern als mögliche Hilfestellung zur Verfügung steht.

„Umweltschutz darf nicht nur eine Forderung an ein paar einzelne sein, sondern für den Schutz unserer Umwelt sind wir alle verantwortlich“. Mit diesen Worten versucht Thomas Fingerhut, Vorsitzender und Gründungsmitglied der „Herner Grauwale“ und Wanner Junge, der den größten Teil seiner Jugendzeit am Kanal erlebt hat, Mitglieder und Helfer zur Teilnahme an dieser Aktion zu motivieren.

Alle umweltbewussten Bürgerinnen und Bürger werden eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Für Verpflegung und Getränke sei gesorgt, ebenfalls stehen Müllsäcke, Handschuhe, Greifzangen, Masken und Desinfektionsmittel parat.

Weitere Infos unter E-Mail: info@herner-grauwale.de

