Helfer fehlen: Gratis-Frühstück an Herner Schule gefährdet

Herne. An der Galileo Grundschule soll nach den Sommerferien ein Gratis-Frühstück angeboten werden. Aber da Helfer fehlen, droht das Projekt zu platzen.

Damit kein Kind hungrig in den Unterricht muss, bietet der Verein „Brotzeit“ deutschlandweit und bereits an fünf Grundschulen in Herne ein kostenloses Frühstück an. An der Freiherr-vom-Stein-Grundschule ist der 2009 von Uschi Glas gegründete und geführte Verein zuerst aktiv geworden, die Grundschule an der Max-Wiethoff-Straße, die Claudiusschule, Grundschule Kunterbunt und Laurentiusschule folgten. Inzwischen würden in Herne täglich zwischen 30 und 60 Kinder versorgt, sagt Anne-Christiane Gordes, Projektleitung in der Förderregion Nördliches Ruhrgebiet bei „Brotzeit“. Damit nach den Sommerferien auch die Galileoschule als sechste Herner Schule starten kann, werden noch dringend Frühstückshelfer gesucht.

„Leider wird die Suche nach ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen von Schule zu Schule immer schwieriger“, erläutert Gordes die Situation. „Im Moment sieht es so aus, dass der Start im August wie geplant nicht stattfinden kann. Das wäre für alle Beteiligten sehr schade.“ Deshalb startet sie einen Aufruf und bittet interessierte Hernerinnen und Herner ab 55, die gerne mit Kindern umgehen und auch ein offenes Ohr für deren kleine und große Sorgen haben, sich zu melden.

Der Verein „Brotzeit“ sucht für die Galileo Grundschule (Schulstraße 57) Menschen, die den Kindern gern ein Frühstück vorbereiten, um benachteiligten Grund- und Förderschülern, die sonst hungrig zum Unterricht kommen, zu helfen. Die Frühstückshelfer arbeiteten in einem Team, das pro Schule jeden Morgen rund 30 bis 50 Kinder betreue. Der Zeitrahmen betrage pro Person zwei Mal zwei bis drei Stunden pro Woche.

Brotzeit gibt an, für das ehrenamtliche Engagement eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale zu zahlen. Bewerbungen können an die örtliche Projektleiterin Anne-Christiane Gordes gerichtet werden: Telefon: 0176/57828058, E-Mail: gordes@brotzeit.schule

