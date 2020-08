Elizabeth Debicki und John David Washington in „Tenet" - ab Mittwoch, 26. August, in der Herner Filmwelt.

Kino-Ecke Heiß ersehnt: Agententhriller „Tenet“ läuft in Herne an

Herne. Das Warten hat ein Ende: Christopher Nolans „Tenet“ startet. Was es sonst noch im neuen Programm der Herner Filmwelt zu sehen gibt.

Neustart der Woche. Nach gefühlt 23 Verschiebungen soll Christopher Nolans „Tenet“ am Mittwoch, 26. August endlich anlaufen – auch in der Herner Filmwelt. Die Corona-geplagten Kinobetreibern sehnen den verdrehten Agententhriller mindestens so sehr herbei wie, sagen wir mal: der FC Bayern den Champions League-Triumph und die Grünen eine Regierungsbeteiligung im Bund. Der Vorverkauf läuft (FSK ab 12).

Und sonst? Gibt’s zwei Neustarts: Will Wernick („Escape Room“) entwirft in seinem Horrorfilm „Follow me“ für einen Blogger ein Schreckensszenario in einem Moskauer Keller. Mit Keegan Allan, bekannt aus der Serie „Pretty Little Liars“ (ab 16). Und: die US-Tragikomödie „Stage Mother“ (ab 12).

Die Top 3. Die besten Filme von Christopher Nolan: 1. „Interstellar“ (2014), 2. „Memento“ (2000), 3. „Inception“ (2010; lief zum Zehnjährigen gerade in der Filmwelt).

Die Vorschau. Mit „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ startet das VHS Filmforum ab September nach einer längeren Zwangspause ins Herbst-Programm. Neu ist: Es gibt nur noch zwei statt drei Termine – montags und mittwochs (mehr in Kürze).

Der Lieblingsfilm. Neu ist auch: Natalie Dilekli zeichnet auf Seiten der Stadt fürs VHS-Filmforum verantwortlich. Ihr Leinwandfavorit? „Big Fish“ von Tim Burton aus dem Jahr 2003. „Ein wunderbarer Film“, sagt die Stadtmitarbeiterin über die Tragikomödie und lobt unter anderem die bebilderte Sprache und die Musik. Burton inszeniere meisterhaft das kindlichen Entdecken aus Erwachsenenperspektive.

Der Auswärtstipp. Das Casablanca in Bochum und das Astra in Essen machen Anhängern von Mafia-Filmen ein Angebot, dass diese nicht ablehnen können: Sie zeigen den klassischen italienischen Mafiafilm „Il traditore“ (ab 12). loc

Mehr Berichte aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.