Heiligabend: Ev. Gemeinden in Herne bieten Alternativen

Herne. Die evangelischen Gemeinden in Herne haben all ihre Gottesdienste an Weihnachten gestrichen. Es gibt aber einige Alternativen.

An Heiligabend wird es in der Herner Kreuzkirche keine Gottesdienste geben. Das Presbyterium der ev. Kreuz-Kirchengemeinde habe sich entschlossen, den Empfehlungen von Landeskirche und Kirchenkreis zu folgen und auf Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar zu verzichten, teilt die Gemeinde mit.

Damit trotzdem möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, an einem Gottesdienst an Heiligabend teilzunehmen, werde es neben den geplanten ökumenischen Familiengottesdiensten im Autokino um 14.30 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz vor Zurbrüggen auch um 18 Uhr noch eine Christvesper für Erwachsene im Autokino geben. Eine Online-Anmeldung ist unter www.weihnachten-herne.de möglich. Die beiden Autokino-Gottesdienste um 14.30 und 16 Uhr seien bereits ausgebucht, betont Vikar Christian Schmidtke.

Gemeinden haben sich Alternativen einfallen lassen

Darüber hinaus überträgt die Kreuz-Kirchengemeinde um 16 Uhr live eine Christvesper aus der Kreuzkirche ohne Gottesdienstbesucher, die auf dem YouTube-Channel der Gemeinde zu sehen sein wird, teilt die Kreuzkirche mit.

Doch nicht nur die Kreuzkirche bietet einige Alternativen an den Feiertagen an, auch die anderen evangelischen Kirchengemeinden in Herne und Wanne-Eickel haben sich etwas für das Fest einfallen lassen. „Es ist für uns extrem schmerzhaft, dass wir in diesem Jahr keine Festgottesdienste in den Kirchenfeiern können – Weihnachten findet aber trotzdem statt“, sagt Superintendentin Claudia Reifenberger. „Wir werden an Weihnachten erleben, wie kreativ die Gemeinden in Herne, Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel ihre Ideen umgesetzt haben.“ All diese Alternativen und Öffnungszeiten der Kirchen sind auf der Homepage www.kk-herne.de zu finden.

