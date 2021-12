Heiligabend: CVJM Herne verteilt Lebensmittel an Bedürftige

Die FSJlerin Carolin Peciaka (r.) gibt am Morgen des Heiligabend Tüten mit Lebensmitteln an Bedürftige in Herne aus.

Herne. Der CVJM Herne hat am Morgen des Heiligabend Lebensmitteltüten an Bedürftige verteilt. Wieso die Coronakrise den Verein schwer getroffen hat.

Gegen Ende des zweiten Corona-Jahres muss der CVJM Herne eine ernüchternde Bilanz ziehen, nicht zuletzt, da auch die traditionelle Weihnachtsfeier erneut ausfallen muss. Doch der Verein hält an seinen Tugenden fest und gibt am Morgen des Heiligen Abends aus seinem Vereinshaus am Europaplatz abgepackte Tüten mit Mahlzeiten, Hygieneartikeln und Dingen des täglichen Bedarfs an all diejenigen aus, die besonders unter der zusätzlichen Verknappung sozialen Raumes leiden.

Ein Trostpflaster, das jedoch überaus dankbar von den Menschen angenommen werde, die unter oder nahe der Armutsgrenze leben, berichtet Holger Spies, Jugendsekretär und Geschäftsführer des CVJM Herne. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und einem freundlichen Lächeln geben sie bis dreizehn Uhr die Tüten heraus, für die sich bereits eine halbe Stunde vor Beginn um zehn Uhr eine Schlange vor den Räumlichkeiten gebildet hat.

CVJM Herne hat dreißig Tüten extra gepackt

Um der Nachfrage gerecht zu werden und niemanden leer ausgehen zu lassen, war es notwendig, sich im Vorfeld telefonisch oder vor Ort anzumelden, so dass dementsprechend die inhaltlich identischen Pakete vorbereitet werden konnten. Und da der Grundsatz „Haben ist besser als Brauchen“ beim CVJM gilt, dient der Gemeinschaftssaal der Einrichtung an diesem Morgen des Heiligabends als Abstellort für dreißig weitere Tüten, die vorbereitet wurden. „Es ist wichtig“, so Holger Spies, „dass die Dinge lange haltbar sind und direkt verzehrt werden können.“ Obdachlose etwa, haben meist nicht die Möglichkeit, sich ihr Essen aufzuwärmen.

Obst, Schokolade, Wurst und Kartoffelsalat: Die Lebensmittel sind lange haltbar und auch ohne Küche zu verzehren. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Kartoffelsalat und Fleischwurst werden, wie im Jahr zuvor, vom Partyservice Heermann gespendet. Obst und Gemüse, Schokolade für die Nerven und zwischendurch sowie Zahnbürsten finanzierte der CVJM aus eigener Kasse, beziehungsweise über Spenden, die über das Jahr beim Verein eingingen. So kommt jede Tasche etwa auf einen Warenwert von zehn bis fünfzehn Euro. Da es vielen Eltern leider finanziell nicht möglich ist ihre Kinder zu beschenken, stehen zudem altersgerechte Spiele eingeschweißt und in Originalverpackung bereit, die entweder als Spenden örtlicher Kindergärten oder vom Spielzentrum Herne einmal im Jahr an den Verein weitergegeben werden.

Die Pandemie hat die Vereinsarbeit schwer getroffen

120 Anmeldungen habe es in diesem Jahr gegeben, wovon jeder einzelne Dank für Holger Spies und sein Team der Grund sei, motiviert weiterzuarbeiten: „Eigentlich haben wir gehofft, dass es heute mit geimpften Menschen möglich ist, gemeinsam zu feiern und ihnen warme Mahlzeiten anbieten zu können.“ Aus reiner Vernunft sei aber die Verteilung sinnvoll, da man auf die Gesundheit aller Beteiligten achten müsse.

Beim CVJM Herne ist man stolz darauf, viele Jugendliche über die letzten Jahre bei sich halten zu können, auch wenn das hieße, auf Online-Konferenzen via Internet ausweichen zu müssen. Ein gewisser Frust habe sich in der Pandemie dennoch eingestellt, da etwa immer wieder lang angelegte Planungen kurz vorher verworfen werden mussten. „Das ging schlussendlich zu Lasten der Kinder und Jugendlichen“, sagt Holger Spies. „Ein persönlicher Kontakt ist essenziell für die Arbeit mit jungen Menschen.“

Um den Kindern und Jugendlichen weitere Enttäuschungen zu ersparen und da Holger Spies gelernt habe, dass nichts vorhersehbar sei, mache er keine Versprechungen mehr. Und dabei ist er sich doch sicher: „Wir müssen auch weiterhin zusammenhalten.“ Der Glaube an die gute Sache ist hier ungebrochen. Es gilt, an Menschen zu denken, an die sonst nicht gedacht wird.

Der CVJM orientiert sich am christlichen Menschenbild des von Gott geliebten und gewollten Menschen. Der Verein fühlt sich für Kinder und Jugendliche aller Konfessionen und Nationalitäten verantwortlich.

des von Gott geliebten und gewollten Menschen. Der Verein fühlt sich für Kinder und Jugendliche aller Konfessionen und Nationalitäten verantwortlich. Zu erreichen ist der CVJM Herne per E-Mail an info@cvjm-herne.de, auf seiner Homepage www.cvjm-herne.de oder bei Facebook: www.facebook.de/CVJMHerne.

