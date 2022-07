Heike’s Kiosk in Herne: Denkmalplakette zum 100. Geburtstag

Heike’s Kiosk am Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen ist zum 100. Geburtstag zum Denkmal geworden. Nun erhält die Herner Trinkhalle die Denkmalplakette.

Herne. 1922 öffnete in Sodingen die „Bedürfnisanstalt/Warte- und Trinkhalle“. 100 Jahre später wird der Herner Kiosk zum Denkmal. Was geplant ist..

Pünktlich zum 100. Geburtstag erhält Heike’s Kiosk in Herne am Mittwoch, 20. Juli, eine ganz besondere Auszeichnung: An das 1922 als „Bedürfnisanstalt/Warte- und Trinkhalle“ in Sodingen eröffnete Häuschen wird in einer kleinen Zeremonie die Denkmalplakette angebracht.

Ab 17 Uhr werden Bezirksbürgermeister Mathias Grunert, Kioskbetreiberin Heike Chuchra und Susan Kowalski von der Unteren Denkmalbehörde die Plakette auf dem Kurt-Edelhagen-Platz an die Trinkhalle montieren und somit das Denkmal symbolisch der Öffentlichkeit übergeben.

Herner Initiative sicherte den Erhalt der Trinkhalle

Die Unter-Denkmal-Stellung geht zurück auf eine Initiative im Jahr 2020. Mit dem Umbau des benachbarten Hochbunkers zum We-house und der geplanten Umgestaltung des Platzes startete die Geschichtsgruppe „Die Vier!“ mit dem Sodinger Bezirksbürgermeister Mathias Grunert sowie den Sodinger SPD-Politikern Ulrich Klonki und Ernst Schilla eine Initiative. Das Ziel: den Kiosk unter Denkmalschutz zu stellen und damit den Erhalt auch langfristig zu sichern.

Der 2021 verstorbene Gerd Biedermann (3.v.li.) leistete wertvolle Vorarbeit für die Unter-Denkmal-Stellung von Heike’s Kiosk in Sodingen. Ebenfalls aktiv waren unter anderem (vl.re.) Ernst Schilla, Simon Hagen, Bezirksbürgermeister Mathias Grunert, Kiosk-Betreiberin Heike Chuchra und Ulrich Klonki. Foto: Die Vier!

„Ohne die Vorarbeiten der Geschichtsgruppe und besonders ihres Mitglieds Gerd Biedermanns wäre uns die Unterschutzstellung dieses stadthistorischen Kleinods sicher nicht in dieser Geschwindigkeit gelungen“, erklärt Mathias Grunert. Auch Denkmalschützerin Susan Kowalski und Kiosk-Betreiberin Heike Chuchra hätten die Initiative von Anfang an unterstützt. Es sei traurig, dass Gerd Biedermann das Ergebnis seiner Recherchearbeiten selbst nicht mehr erleben könne: Der Fotograf und Heimatforscher starb 2021 im Alter von nur 64 Jahren.

Interessierte können am Mittwoch an der Verleihung der Denkmalplakette teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

