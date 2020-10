Haustier: In Herne bekommen Hund, Katze und Maus den Segen

Zu einem ganz „tierischen“ Gottesdienst lädt die katholische St. Dionysius Pfarrei in Herne ein: Haustierbesitzer können mit ihrem Tier den Gottesdienst besuchen und es von Vikar Christian Schmidtke segnen lassen.

Gemeinsam mit Gemeindemitglied Andrea Janik sei er auf die Idee gekommen, nachdem Familie Janik ihre Hündin Hera aus einer Pflegestelle bekommen hatte, erklärt Schmidtke. Und auch er hege schon länger einen Hundewunsch. „Aus einer Plauderei heraus ist dann die Idee entstanden.“

Tiere sind Gefährten für den Menschen

Die Segnung falle passenderweise auf das Wochenende, an dem auch das Fest des heiligen Franziskus gefeiert werde. „Auch er hat schon vor Tieren gepredigt“, erklärt Schmidtke. Mit der Segnung könnten sich die Haustierbesitzer noch einmal bewusst machen, wie wichtig das eigene Tier sei.

Zudem habe das Segnen von Tieren eine lange katholische Tradition, ergänzt Andrea Janik. „Früher wurde auch das Vieh im Stall gesegnet.“ Außerdem würde eine solche Segnung noch einmal das Bewusstsein dafür stärken, was für ein Segen die Tiere für den Menschen seien. Schließlich erfüllten Haustiere auch einen Zweck, so Janik. „Sie können beispielsweise Menschen als Gefährten aus der Einsamkeit heraushelfen.“

Alle Corona-Vorschriften werden eingehalten

Die ersten Reaktionen auf die Idee der Tiersegnung seien „sehr interessant“ gewesen, berichtet der Vikar. So seien vor allem Menschen, die bisher nicht viel mit der Kirche zu tun gehabt hätten, an dem Gottesdienst interessiert. „Wir scheinen mit der Idee einen Nerv getroffen zu haben.“

Los geht es am Samstag, 3. Oktober, um 15 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, Altenhöfener Straße. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, es werde feste Plätze geben, so dass alle Corona-Vorschriften eingehalten werden, so Schmidtke. Für die Segnung werde er mit dem Weihwasser zu den Tieren in den Bänken gehen. „So muss kein Mensch und auch kein Tier seinen Platz verlassen.“ Es seien aber nicht nur Hunde und Katzen willkommen, sondern auch alle andere Tiere, betont Schmidtke.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.

Auch im Tierheim Herne-Wanne findet am 3. Oktober ein ökumenischer Tiergottesdienst statt. Los geht es um 12 Uhr. Im Anschluss gibt es um 13.30 Uhr einen ca. zweistündigen Hunde-Spaziergang durch den Wald.