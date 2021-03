Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Herne ist eine Bewohnerin getötet worden.

Einsatz Haus in Flammen: Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Herne

Herne. Beim Brand eines Hauses in Herne ist vor Mitternacht eine Frau gestorben. Die Einsatzkräfte kämpften bis tief in die Nacht gegen die Flammen.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Herner Stadtteil Baukau ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht eine Bewohnerin getötet worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Straße Holper Heide bereits das gesamte erste Obergeschoss in voller Ausdehnung: Flammen schlugen durch das Fenster bis ins Dachgeschoss. Anrufer hatten gemeldet, dass eine Person vermisst werde.

Zwei Trupps der Feuerwehr durchsuchten unter Atemschutz die Doppelhaushälfte, zeitgleich wurde die Drehleiter mit einem Wasserrohr zum Einsatz gebracht. Die vermisste Person wurde durch die Trupps im Gebäude gefunden. Der Rettungsdienst konnte trotz Wiederbelebungsversuchen aber nur noch den Tod der Frau feststellen, heißt es weiter.

Herne: Nachlöscharbeiten bis tief in die Nacht

Die Feuerwehr war bis tief in der Nacht im Einsatz. Foto: Markus Gayk / dpa

Im weiteren Verlauf des Einsatzes mussten mehrere Trupps unter Atemschutz im Gebäude gegen die Flammen ankämpfen. Eine weitere Drehleiter wurde eingesetzt, um das Übergreifen des Brandes auf das benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an. Auch am Morgen waren noch Feuerwehrkräfte vor Ort. Das Haus und das Nachbarhaus sind aufgrund der Brandschäden und des Löschwassers nicht mehr bewohnbar, so die Feuerwehr weiter. Am Einsatz waren insgesamt 71 Einsatzkräfte beteiligt.