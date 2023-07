Haus des Döners: Bald gibt es in Herne Döner für 1 Cent

Herne. Die Eröffnung vom Haus des Döners in der Herner Innenstadt steht kurz bevor. Zum Start gibt es eine ganz besondere Aktion: Döner für 1 Cent.

Die Bauarbeiten in der Filiale der Döner-Kette „Haus des Döners“ an der Bahnhofstraße in der Herner Innenstadt schreiten voran. Lange kann es also nicht mehr dauern, bis es heißt: Döner für einen Cent! Mit diesem Angebot hat die Kette bereits in vielen anderen Städten für Aufsehen gesorgt.

An den Scheiben der Filiale wird bereits für den günstigen Döner geworben. „Eröffnungsangebot: Döner 1 Cent pro Person“, steht auf den Aufklebern. Daneben hängt außerdem bereits die Preistafel. Etwa Mitte August soll die Filiale eröffnen, ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Netflix-Fans werden beim Namen „Haus des Döners“ sofort aufgehorcht haben. Der Grund: Auf der Streaming-Plattform läuft sehr erfolgreich die Serie „Haus des Geldes“. Und die Döner-Kette macht mehr oder weniger unverhohlen Anleihen bei dieser Serie. Das beginnt beim Namen und bei der Optik des Schriftzugs bis hin zu den Masken, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Eröffnung der Filialen tragen.

Das Angebot mit dem 1-Cent-Döner hatte im vergangenen Jahr in Dortmund zu chaotischen Zuständen gesorgt, teilweise hatten etwa 400 Menschen vor der Filiale gestanden - die schließlich schließen musste. Auch die Polizei musste einschreiten. Auch in Bochum musste die Polizei einschreiten.

