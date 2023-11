Handys gestohlen: Polizei fahndet mit Fotos nach Mann

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei in Herne nach einem Mann.

Herne. Ein Mann soll in Herne aus einem Mobilfunkgeschäft Handys gestohlen haben. Nun präsentiert die Polizei Fotos des Mannes und fragt: Wer kennt ihn?

Die Polizei in Herne hat mit einem richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht. Sie fragt: Wer kennt diesen Mann? Er soll in Herne Handys gestohlen haben.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, am 4. September 2023 aus einem Mobilfunkgeschäft an der Bahnhofstraße in Herne-Mitte zwei Mobiltelefone gestohlen zu haben, teilt die Polizei mit. Die Fotos des Verdächtigen gibt’s im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/119347. Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der abgebildeten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

