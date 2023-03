Ein Handtaschenraub (Symbolfoto): Die mutmaßlichen Täter entrissen der Frau im November in Herne die Handtasche. Jetzt sind sie gefasst.

Fahndung Handtaschenräuber in Herne gefasst: Täter sind noch jung

Herne. Die Polizei suchte mit einer Fotofahndung Handtaschenräuber. Die mutmaßlichen Täter hatten eine Frau verletzt – sie sind noch sehr jung.

Das kommt auch nicht allzu häufig vor: Die Polizei hat nach einer Fotofahndung zwei mutmaßliche Handtaschenräuber stellen können, die eine 72-Jährige beraubt hatten. Innerhalb kurzer Zeit hatten sich nach einem Fahndungsaufruf Zeugen gemeldet, die die möglichen Täter wiedererkannten.

„Es haben Zeugen die Männer auf den Fotos wiedererkannt“, sagt Polizeisprecherin Gianna Isabella Kruck. Die Polizei habe so zwei Jugendliche ermitteln können. Die beiden 16-Jährigen stehen nun im Verdacht, der Seniorin am 15. November des vergangenen Jahres die Handtasche gewaltsam entrissen zu haben. Die Seniorin war bei dem Raub gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich im Bereich Schaeferstraße/Hermann-Löns-Straße in Herne.

Polizei startete Fotofahndung nach Handtaschenraub in Herne

Die Polizei hatte sich erst am vergangenen Freitag (17. März) mit der Fotofahndung an die Öffentlichkeit gewandt. Die Fahndung war erst möglich, nachdem ein Richter die Bilder, die in der Nähe von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden, zur Veröffentlichung freigegeben hatte. Dabei wägt das Gericht zunächst ab, ob alle anderen Möglichkeiten zur Ermittlung der Täter ausgeschöpft wurden. Die öffentliche Fahndung muss auch im Verhältnis zum Tatvorwurf stehen. Der Vorwurf des Raubes (mit Gewalt) gilt als schwerwiegend. Raub wird mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bestraft.

Nach der erfolgreichen Fahndung hat die Polizei die Fotos zurückgezogen. Sie dürfen auch nicht weiter verbreitet werden.

