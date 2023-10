Halloween in Herne: Hier finden 2023 Veranstaltungen statt

Herne. Halloween steht wieder vor der Tür. In Herne finden einige Veranstaltungen am 31. Oktober zum Gruseln statt. Wir geben einen Überblick.

In wenigen Wochen ist es wieder soweit: Dann wird’ richtig gruselig. An Halloween, 31. Oktober, finden in Herne wieder einige Veranstaltungen statt. Wir geben einen Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

In der Mulvany-Villa am Shamrockring gibt es eine Horror-Kostüm-Party – mit Peter Grimberg und Live Acts aus Tanz der Vampire. „Feiern Sie mit uns die gruseligste Party des Jahres – das schönste Kostüm wird prämiert“, heißt es in der Ankündigung. Peter Grimberg werde mit seinem Team aus der Musical-Szene unter anderem Einlagen aus dem Tanz der Vampire und der Rocky Horror Picture Show präsentieren. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets gibt’s auf proticket.de.

Halloween-Ball im Musiktreff Stennert

„Willkommen im Reich des Schreckens – Willkommen beim Stennerts Halloween Ball, wo die Schatten tanzen!“, heißt es in der Ankündigung vom Musikertreff Stennert, Am Stennert 10, der am 31. Oktober, um 19 Uhr, den Ball veranstaltet. „Die Stunde ist gekommen, eure Alltagsmasken abzulegen und eure Fantasie zu entfesseln. In der düsteren Atmosphäre des Stennert-Halloweenfests erwarten wir eure Präsenz in den kühnsten und furchterregendsten Verkleidungen, die eure Vorstellungskraft zu bieten hat.“ Für alle, die verkleidet kommen, ist der Eintritt frei, für alle anderen kostet er fünf Euro.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

In der Tanzschule Diel, Hauptstraße 159, findet eine Halloween-Party statt – auch für Nichtmitglieder. Los geht’s um 20.15 Uhr, Ende ist um 24 Uhr. Die Gäste erwartet laut Tanzschule „schreckliche Musik, gruselige Animationen, ekelige Getränke….“. Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 14 Euro.

In der WHS-Lounge der Hannibal-Arena findet eine exklusive Halloween-Party statt. „Abseits der Eisfläche“, heißt es in der Ankündigung bei Facebook. Für die entsprechend schaurige Atmosphäre sei gesorgt und der DJ werde mit guter Musik ordentlich einheizen. Im Laufe des Abends werde eine Prämierung der drei besten Kostüme stattfinden. Tickets gibt es für 8 Euro entweder per Mail an: Sina.prinz-kordes@herner-ev.com oder am Fanshop in der Hannibal-Arena während der Eishockeyspiele der 1. Mannschaft. „Die Ticketkapazitäten sind begrenzt, also schnell sein lohnt sich“, heißt es abschließend.

Halloween 2023: Gruseln in der Eishalle

Aber auch in der Eishalle, Am Revierpark 22, wird es gruselig: Auf der Eisfläche findet von 19 bis 21.30 Uhr wieder eine Halloween-Eisdisco statt. ️Willkommen sei jeder und jede mit und ohne Kostüm. Der Einlass erfolgt über die Abendkasse.

Nach einem großen Erfolg im letzten Jahr geht das Halloween-Spektakel des Vereins Bunte Hunde SV OG in die zweite Runde: Bereits am Samstag, 28. Oktober, verwandelt sich der Trainingsplatz an der Wiescherstraße in ein gruseliges Halloween-Dorf. Unter dem Motto „Die 7 Häuser des Schreckens“ können sich die Besucherinnen und Besucher von 18 bis 22 Uhr schaurig-schön gruseln. Betreten auf eigene Gefahr: Vor dem Dorf gibt es einen „sicheren Bereich“ mit Essen, Getränken und einem Bastelstand für Kinder. „Hier ist der Gruselfaktor eher gering“, heißt es in einer Ankündigung. Das Halloween-Dorf hingegen werde noch gruseliger als letztes Jahr. Ab 20 Uhr seien dort lebende Geister und Untote unterwegs. „Eltern sollten abwägen, ob sie ihre Kinder mit in das Dorf nehmen.“ Karten gibt es ab sofort beim Stadtmarketing Herne und bei den Bunten Hunden (kein Versand). Die Karten kosten 3 Euro pro Person.

Sie kennen weitere Halloween-Veranstaltungen in Herne, die auf dieser Liste fehlen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an lea.wittor@funkemedien.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel