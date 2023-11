Herne. Was für ein Bad soll’s denn werden? Über die Zukunft des Hallenbads Eickel wird nun in Herne in öffentlicher Runde gesprochen. Das ist geplant.

Abriss des Hallenbads Eickel mit anschließendem Neubau eines Bades oder Sanierung des alten Hallenbads? Das von Verwaltung, Politik und Bürgerinitiative vereinbarte mehrstufige Verfahren zur Beantwortung dieser Frage geht in eine neue Phase – und die ist sogar öffentlich.

Nach intensiven Vorüberlegungen und internen Grundlagendebatten der von allen Beteiligten eingesetzten „Lenkungsgruppe“ ist nun die „Arbeitsgruppe“ am Zug: Dieses Gremium wird am Samstag, 4. November, auf Einladung von Dezernent Andreas Merkendorf in dem Workshop „Nutzungsmöglichkeiten des neuen Bades“ Wünsche und Erwartungen an ein neues Bad an diesem Standort formulieren. Mit im Boot ist neben Vertretern aus Politik, Sport und Verwaltung natürlich auch die Bürgerinitiative (BI).

Die öffentliche Veranstaltung findet von 10 bis 15 Uhr im Saal Crange der Gastronomie Zille im Kulturzentrum, Willi-Pohlmann-Platz 1, statt.

Zur Erinnerung: Ein kostspieliger Bürgerentscheid über die Zukunft des Bades konnte (fast) in letzter Minute durch eine Einigung zwischen SPD und CDU auf der einen sowie der BI auf der anderen Seite verhindert werden. Der (vorläufige) Schulterschluss sieht die Errichtung eines „Vario-Schwimmbads“ vor.

