Hallenbad Eickel: Initiative gibt erste Unterschriften ab

Herne. Die Initiative zur Rettung des Hallenbads Eickel in Herne gibt die ersten 2000 Unterschriften bei der Stadt ab. Noch aber fehlen viele.

Die Initiative „Wiederinbetriebnahme Hallenbad Eickel“ in Herne gibt an diesem Donnerstag die ersten 2000 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren bei der Stadt ab. Unterdessen will sie weiter Unterschriften sammeln – und bittet um Hilfe der Bürgerinnen und Bürger.

Bis zum 20. Januar 2022 müssen die Mitstreiter der Initiative 5974 gültige Unterschriften von Hernerinnen und Hernern zusammen haben. Mit ihrem Bürgerbegehren wollen sie das ehemalige Hallenbad Eickel retten. Die Stadt habe die Initiative gebeten, nun einen ersten Teil der gesammelten Unterschriften bei der Verwaltung einzureichen, so Horst „Hotte“ Schröder, Mitglied der Initiative, in einer Mitteilung. Deshalb werde die Gruppe die ersten 2000 Unterschriften am Vormittag im Technischen Rathaus abliefern.

Herne: Initiative will auch beim Eishockey Unterschriften sammeln

Es würden aber ständig neue Unterschriften gesammelt, am Mittwoch etwa im Eingangsbereich des Cranger Weihnachtszaubers; dort gab es den WAZ-Familientag, „also genau unsere Zielgruppe“, so Schröder. Der Herner Eishockey-Verein (HEV) unterstütze die Aktion und habe die Initiative eingeladen, am Sonntag, dem zweiten Weihnachtstag, beim Spiel gegen Hamburg im Eingangsbereich weitere Unterschriften zu sammeln.

Denn unter den gegebenen Umständen sei es „nicht einfach“, die Aktion für die Wiederinbetriebnahme des Hallenbads durchzuführen. „Nach dem 28. Dezember treten die neuen Corona-Verordnungen in Kraft, und das erschwert uns die Sammlung der Unterschriften zusätzlich“, so Schröder. Zuletzt hatte die Gruppe bei der Stadt um eine Fristverlängerung für die Abgabe der Unterschriften gebeten; das lehnte die Verwaltung mit Verweis auf die Rechtslage ab.

