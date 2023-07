Hallenbad Eickel: Beteiligte melden „erste Meilensteine“

Herne. Abriss oder Sanierung? Im Prozess zur Klärung der Zukunft des Hallenbads Eickel verkünden Herner Beteiligte „Meilensteine“. Was vereinbart wurde.

Fünf vor zwölf ist im Januar durch eine Vereinbarung zwischen der Bürgerinitiative sowie SPD und CDU ein (kostspieliger) Bürgerentscheid zur Zukunft des Hallenbad Eickels gestoppt worden. Die damals eingerichtete Lenkungsgruppe verkündet nach drei Treffen nun „erste Meilensteine“, aber auch eine Verschiebung des bisherigen Zeitplans.

Der Abschluss der Planungen bis Oktober 2023 - wie ursprünglich vorgesehen - sei zu ambitioniert, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von SPD, CDU und Bürgerinitiative Hallenbad (BI). Die Mitglieder der Lenkungsgruppe, der auch Vertreter von Stadt und Bädergesellschaft angehören, gingen davon aus,. dass der Rat vor den Sommerferien 2024 „den Bau des neuen Hallenbades beschließen und vergeben kann“.

Bis zum überraschenden Kompromiss vor sechs Monaten standen sich beide Lager unversöhnlich gegenüber. Die Ratsmehrheit befürwortete den Abriss des Hallenbades und den anschließenden Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Lehrschwimmbecken. Die BI forderte Sanierung, Erweiterung und Neueröffnung des seit 2017 geschlossenen Hallenbads. Der (vorläufige) Schulterschluss sieht die Errichtung eines „Vario-Schwimmbads“ vor allem für den Schul- und Vereinssport vor. Ob durch Sanierung oder Abriss mit Neubau, das soll abschließend eine Arbeitsgruppe entscheiden.

Seit 2017 ist das Hallenbad Eickel an der Straße Am Solbad außer Betrieb. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

So weit, so kompliziert. Und woraus bestehen nun die „ersten Meilensteine“ in diesem Verfahren? Die Lenkungsgruppe habe den „Leistungskatalog für die auszuschreibenden Moderatoren- und Planungsleistungen mit der Stadtverwaltung abgestimmt, damit die Interessen aller Beteiligten Einzug erhalten konnten“, heißt es etwas sperrig in der gemeinsamen Pressemitteilung. Dadurch bekomme der gesamte Prozess mehr Struktur und Verbindlichkeit, berichtet BI-Mitglied (und Architekt) Jürgen Köhne. Noch im August könne in der Arbeitsgruppe mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden.

Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, die in einem ersten Schritt ein Funktions- und Raumprogramm für das neue Bad entwickeln soll, sei ebenfalls festgelegt worden. Neben einem Moderator, der die Arbeitsgruppe auch leiten wird, soll der Gruppe je ein Vertreter der im Rat vertretenen Fraktionen/Gruppen/Einzelmitglieder angehören. Außerdem: die Fachverwaltung um Sport- und Schuldezernent Andreas Merkendorf, Kämmerer Hans Werner Klee, Bädergesellschafts-Chef Lothar Przybyl, Stadtsportbund, DLRG, ein Vertreter für das Schulschwimmen sowie zwei Vertreter der BI Hallenbad.

Jürgen Köhne und drei weitere Mitglieder der Bürgerinitiative Hallenbad - Susanne Adami, Horst Schröder und Günter Nierstenhöfer - vertraten die BI in der Lenkungsgruppe. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Schließlich: Neben den regelmäßigen Sitzungen der Arbeitsgruppe werde die Stadt frühzeitig eine „große Anhörung“ durchführen. Bei dieser Veranstaltung soll Anwohnern des Bauprojektes und künftigen Nutzern die Gelegenheit gegeben werden, ihre Vorstellungen und Wünsche zu benennen. Die Ergebnisse würden dokumentiert, in der Arbeitsgruppe diskutiert und „entsprechend in das Raum- und Funktionsprogramm eingebunden“.

Finales Statement von SPD, CDU und BI mit Blick auf das weitere Verfahren: „Alle Beteiligten der Lenkungsgruppe sind sich einig, dass der gesamte Prozess ein Paradebeispiel für den Umgang mit bürgerschaftlichem Engagement darstellen soll. Die konstruktive Zusammenarbeit steht dabei stets im Vordergrund.“ loc

