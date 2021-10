Die Polizei hat am Flughafen Düsseldorf einen Reisenden aus Herne aufgehalten (Themenbild).

Blaulicht Haftbefehl: Polizei stoppt Herner am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf/Herne. Ein Herner, der am Flughafen in die Türkei fliegen wollte, ist von Polizisten gestoppt worden. Was er machen musste, um abfliegen zu können.

Beamte der Bundespolizei haben am Flughafen Düsseldorf einen Herner aufgehalten, der in ein Flugzeug nach Istanbul/Türkei einsteigen wollte.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft Essen im Juni 2021 einen Haftbefehl gegen den 36-jährigen Mann ausgestellt. Grund: Verstoß gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Demnach wurde gegen den Herner eine Ordnungshaft von zwei Tagen angeordnet.

Diese konnte der Reisende am Donnerstag jedoch abwenden, indem er am Flughafen den fälligen Betrag in Höhe von 100 Euro vor Ort bei der Bundespolizei zahlte. Seinen Flug nach Istanbul konnte der Mann anschließend antreten.

